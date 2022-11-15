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يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:54
يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة
يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة مع اقتراب يوم الاحتفال بموسم الحصاد أو ما يعرف باسم يوم الشكر، الذي تحتفل به كندا والولايات المتحدة الأمريكية ولما له من رمزية مرتبطة بالتآخي والعمل المشترك بين المزارعين والقبائل الاصلية في هذه الدول، تهتم العديد من العائلات بترتيب وتزيين المنزل للاحتفال بهذا اليوم. ويعتبر من العطلات الرسمية التي تجتمع العائلات به لتناول اطباق متنوعة مستوحاة من الخضار الموسمية مثل القرع، اليقطين الحلو، الجزر، البطاطا الحلوة، والذرة، والبطاطا الصفراء، والتفاح بالاضافة الى الديك الرومي .

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

نقدم لكم اليوم 5 أفكار لطيفة لتزيين المائدة والمنزل لاستقبال يوم الشكر بأبهى وأجمل ألوان موسم الخريف:

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة 

إكليل الجبل "روزماري" الصغير

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

من السهل جدًا صنع هذا الإكليل المصغر باستخدام أغصان إكليل الجبل. اربطي إكليل الجبل ببساطة بسلك الاشغال اليدوية الصغير أو بالخيوط وشكليها على شكل دائرة. هذه الحركة اللطيفة ستضيف شكلاً جميلاً لأطباق الطعام وحتى لأكياس الهدايا.

اكليل التوت البري

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

هذا الاكليل جميل الشكل والمناسب لزينة موسم الأعياد سواء في  يوم الشكر أوالكريسماس سهل الصنع ويمكن للأطفال المساعدة في صنعه. التوت البري هو عنصر أساسي في يوم الشكر ، وهذا الاكليل أو الطوق سيجلب لونًا رائعًا حيوياً لديكور المنزل.

مزهرية أزهار الخريف

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

الخريف هو موسم تنسيقات الأزهار الجميلة بالألوان الخريفية الحيوية والأعشاب الجافة جدًا. ستبدو هذه الباقة من الورود وأوراق الشجر الملونة رائعة على طاولة يوم الشكر ، خاصة عند وضعها في مزهرية خزفية ريفية معتقة!

صندوق الحصاد

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

ما هو صندوق الحصاد؟ هو مجموعة رائعة من أزهار الخريف ، الكينا ، الصقلاب ، والذرة المجففة! الصندوق الخشبي هو رمز لحياة  المزرعة وشكله الأنيق والمثالي سيكون رائعاً لوضعها كقطعة وسطية على طاولتك.

أكواب القرع المصغرة

يوم الشكر 5 أفكار لتزيين منزلك بهذه المناسبة

ديكور الخريف يجب إلا ينحصر في الألوان الخريفية البرتقالي والاصفر والاخضر المصفر فقط بل يمكن أن يتميز بالمساحات الخضراء! يمكنك اعداد أكواب قرع صغيرة أو شراء أكواب خزفية وملئها بالتراب والنباتات الصغيرة الخضراء مثل الصبار الذي سيستمر طوال الموسم.

المصدر: مواقع مختلفة

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