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4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:55
4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين
4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين درجة الحرارة تنخفض والأوراق تتغير! نحن نقترب من وقتي المفضل في العام ... الخريف، موسم الألوان الدافئة والأوراق المتساقطة، والرعب اللطيف. هل تبحثين عن أفكار لتزيين الشرفة الأمامية استعداداً للهالوين؟

لقد قمنا بجمع بعض الأفكار الجميلة والمخيفة لعمل ديكور خريفي مثالي للهالوين!

من اليقطين البرتقالي إلى القرع الأبيض إلى القش وأزياء الهالوين، تعالوا معنا نتعلم طريقة تزيين المنزل والشرفة الأمامية لموسم الخريف. قومي بترتيب الشرفة حسب المتوفر لديك، يمكنك استخدام الدلاء البرتقالية الخاصة بالهالوين، بالاضافة الى القرع واليقطين سواء الملون أو التقليدي، يمكنكم كذلك استخدام زينة إضافية للهالوين.

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

شمعات برتقالية مخيفة

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

قرع ويقطين مخيف

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

دلاء الهالوين المخيفة

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

حبات البرتقال الشريرة

4 أفكار لطيفة لديكور الشرفة الأمامية للهالوين

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