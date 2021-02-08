5 نصائح للاحتفال بعيد الحب خلال جائحة كورونا

الشوكولاتة والزهور والعشاء والرقص تستحضر ذكريات أيام عيد الحب من الماضي، ولكن هذا العام قد يبدو يوم الحب مختلفًا وخاصة أن العالم لا زال تحت وطأة الفيروس التاجي (كوفيد-19).

وفي الحقيقة مع تغير الكثير من الظروف خلال جائحة كورونا، مثل العمل عبر الإنترنت والبطالة والتعليم عن بعد والخوف من المرض، أدى ذلك إصابة غالبية الناس بالتعب والإجهاد، وبالتالي أصبحت الرومانسية على مسافة بعيدة منهم.

إضافة لما سبق، فإن القيود التي فرضت خلال جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم ولا زالت تُفرض حتى الآن كنوع من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض سواء بمنع التجمعات في المطاعم أو الأماكن الترفيهية الأخرى أدت إلى جعل هذه العطلة بمثابة تحدي للبعض وأمرًا صعبًا في إيجاد أفكار للاحتفال بعيد الحب.

ونقلا عن "موقع حلوة" لذا من خلال هذه المقالة، سوف نستعرض معكم 5 نصائح وأفكار مقترحة من قبل الخبراء للاحتفال بعيد الحب بأمان خلال جائحة كورونا، وهي:

خففي من الضغط والتوتر

إذا كان التخطيط لشيء ما ليوم عيد الحب يضيف مزيدًا من التوتر إلى حياتك، فيفضل إلغاء الانتباه والتركيز الكثير على هذا الأمر، فبدلًا من الاحتفال بالحب أو الرومانسية أو الجنس في هذا اليوم، فكري في طرق للاستثمار في العلاقة على أساس يومي.

احرصي على تغيير روتينك

ركزي على الخروج من روتينك مع شريكك عند الاحتفال بعيد الحب، فعلى سبيل المثال إذا كنت تتناولين العشاء عادةً وتذهبين لمشاهدة فيلم مع شريكك، فحاولي تبديل ذلك عن طريق إقامة حفلة رقص، كتابة ملاحظة عاطفية، اللعب، تزيين المكان بالبالونات وغيرها الكثير من الأفكار الأخرى.

إعادة ترتيب المكان

على مدار العام الماضي، من المحتمل أن منزلك كان بمثابة مكتب أو مدرسة أو غرفة نوم وغير ذلك وخاصة خلال فترات الحظر الشامل، لذا لتغيير الأجواء وإضفاء لمستك الخاصة في عيد الحب، يمكنك إعادة ترتيب الأثاث أو طلب شيء جديد مثل مصباح ملوّن أو ملاءات جديدة أو أي قطعة أخرى يمكن أن تحدث تغيير لطيف في الديكور.

المشي والتحدث

يمكنك في هذا اليوم أن تتمشي مع شريكك وتجري محادثة حميمية معه، حيث يمكن الحديث والإجابة على كثير من الأسئلة مثل: ما هو أول شيء لاحظته في حبيبك؟ ما أول ما جذبك إلى حبيبك؟ في أول لقاء ما الذي جعلك متوترة؟ والكثير الكثير من الأسئلة الأخرى.

احتفلي مع الآخرين

بدلًا من التركيز على الاحتفال بعيد الحب بشكل رومانسي مع الشريك، يقترح الخبراء الاحتفال بأنواع اخرى من الحب مثل الاحتفال مع الوالدين، أو مع الجيران الأكبر سنًا، أو مع الأصدقاء أو حتى مع زوجين آخرين، أيضًا في حال كان هناك طفل في حياتكما يمكنكما الاحتفال معه والشعور بالفرحة بردة فعله وسعادته خاصة إذا كان المكان مزيّن وكان هناك أطباق متنوعة من الحلوى على الطاولة.

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