4 أمور للتعبير عن اعتذارك!

تمرّ بمشكلة، تقع بخطئ، تؤذي شخصًا ما نفسيًا أو جسديًا، وللمحافظة على العلاقة بينكما، أو لتقديم اعتذار أول شيء عليك القيامبه، ودون أيّ تفكير هو قول كلمة "أنا آسف"، ولكن قول الكلمة وحدها ليس كافيًا. خاصة إن بات الأمر مستهلكًا ومكررًا من طرفك.