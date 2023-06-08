البوابة - مع ارتفاع درجات الحرارة لا بد وانك تفكر في حلويات صيفية باردة ومنعشة. اليوم سنتعرف على 4 أصناف من الحلويات الباردة التي يمكنك تحضيرها في المنزل لعائلتك ولضيوفك.

4 حلويات صيفية مناسبة للطقس الحار

هناك طرق عديدة لتحضير الحلويات الصيفية. إليك بعض الأفكار:

1. حلويات بدون فرن: هذه الحلويات مثالية للطقس الحار لأنها لا تتطلب أي خبز. تشمل بعض الحلويات الشهيرة التي لا تُخبز كعكة الجبن والموس والترايفل.

وصفة الترايفل

المكونات:

1 (12 أونصة) علبة بسكويت أصابع4 حلويات صيفية مناسبة للطقس الحار

1 (12 أونصة) كرز ماراشينو

1 (12 أونصة) كريمة مخفوقة

1 (12 أونصة) علبة كوكتيل فواكه

1 عبوة (10 أونصات) بودنغ فانيليا فورية ، محضرة حسب ارشادات العبوة

خطوات التحضير:

ضعي أصابع البسكويت في قاع طبق التقديم.

ضعي طبقة من كرز الماراشينو فوقها.

ضعي طبقة من الكريمة المخفوقة.

ضعي طبقة من كوكتيل الفواكه.

ضعي طبقة من البودنج.

كرري الطبقات.

ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم.

2. حلويات مجمدة: هذه الحلويات مثالية أيضًا للطقس الحار لأنها منعشة وباردة. تشمل بعض الحلويات المجمدة الشهيرة الآيس كريم والجيلاتي والسوربيه.

آيس كريم توت العليق وجوز الهند

المكونات:

14 أوقية من التوت المجمد

3 أوقية من حليب جوز الهند البارد

1 ملعقة كبيرة سكر جوز الهند

خطوات التحضير:

ضعي توت العليق المجمد مع حليب جوز الهند وسكر زهر جوز الهند في الخلاط واخلطيه جيدًا على أعلى درجة. أضيفي القليل من الماء البارد إذا لزم الأمر.

قدمي آيس كريم التوت وجوز الهند على الفور.



3. حلوبات بالفاكهة: الفاكهة هي طريقة منعشة وصحية لإنهاء الوجبة. تشمل بعض حلويات الفاكهة الشعبية سلطة فواكه.

سلطة فواكه



المكونات:

1 ليمونة

1 ثمرة رمان

3 حبات من الكاكي

8 حبات تين

4 برقوق أحمر

1 مانجو

16 حبة توت أزرق

3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال

4 أوراق نعناع

خطوات التحضير:

اعصر عصير الليمون. نقطع الرمان إلى نصفين ونزيل البذور بعناية.

اشطف ثمار الكاكي المقطعة إلى نصفين وقطّعيها إلى شرائح رفيعة.

يغسل التين ويقطع إلى أرباع بالطول. يشطف البرقوق ويقطع إلى نصفين ويزيل النوى ويقطع إلى أرباع.

يقشر المانجو ويقطع إلى شرائح رقيقة. تضاف حبات التوت الازرق.

للتقديم ، تخلط كل الفاكهة معًا توضع في 4 أوعية زجاجية. ترش كل سلطة فواكه بالليمون وعصير البرتقال.

يزين بالنعناع



4. حلويات خفيفة: هذه الحلويات ليست ثقيلة جدًا وهي مثالية بعد وجبة كبيرة. تشمل بعض الحلويات الخفيفة الشهيرة بانا كوتا وتيراميسو وبافلوفا.

بافلوفا

المكونات:

4 بياض بيض

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة نشا ذرة

1/2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

كريمة مخفوقة للتقديم

فواكه طازجة للتقديم

خطوات التحضير:

يُسخن الفرن مسبقًا إلى 300 درجة فهرنهايت (150 درجة مئوية). يوضع ورق الزبدة على صينية الخبز.

في وعاء كبير ، اخفقي بياض البيض حتى تتكون قمم ناعمة. يضاف السكر تدريجيا مع الخفق حتى تتشكل قمم قاسية.

ينخل في نشا الذرة والخل. يقلب حتى يمتزج جيدًا.

أضيفي خلاصة الفانيليا.

يوزّع خليط المرينغ على شكل دائرة بحجم 6 بوصات على صينية الفرن مُعدّة.

تُخبز في فرن محمّى لمدة ساعة أو حتى يجف المرنغ ويصبح مقرمشًا.

اتركه يبرد تمامًا على ورقة الخبز.

توضع الكريمة المخفوقة والفواكه الطازجة فوق البافلوفا. وتقدم على الفور.



4 حلويات صيفية مناسبة للطقس الحار

بغض النظر عن نوع الحلوى الصيفية التي تختارها ، تأكد من أنها شيء ستستمتع به أنت وضيوفك.

فيما يلي بعض النصائح لإعداد الحلويات الصيفية:

1. استخدم المكونات الطازجة كلما أمكن ذلك. سيعطي هذا الحلويات أفضل مذاق وقوام.

2. لا تفرط في خبز الحلويات. هذا سيجعلها جافة ومتفتتة.

3. دع الحلويات تبرد تمامًا قبل التقديم. سيساعدهم ذلك في الحفاظ على شكلهم ومنعهم من الذوبان.

4. زين حلوياتك بالفواكه الطازجة أو الكريمة المخفوقة أو صوص الشوكولاتة. سيضيف هذا لمسة من الأناقة ويجعلها تبدو لذيذة أكثر.

5. بقليل من التخطيط والجهد ، يمكنك بسهولة تحضير حلويات صيفية لذيذة ومنعشة يستمتع بها الجميع.

اقرأ أيضاُ:

بيتزا خضار مع عجينة الحنطة الكاملة

