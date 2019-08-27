4 خطوات لتجفيف المشمش بالشمس 

يتدرج لون ثمار المشمش بين اللون الأصفر إلى اللون البرتقالي الغامق، مع لمساتٍ من اللون الأحمر أو الوردي، وتتباين الثمار من حيث الحجم بين 3.81 سم إلى 6.35 سم، وتتميز بطعمها الرائع، ونظراً لعدم توافر ثمار المشمش طوال العام، يلجأ البعض لتجفيفها،ويمكن تجفيف المشمش بالشمس عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- اختيار ثمار المشمش الجيدة وغير الناضجة تماماً، وتنظيفها من الأتربة أو المبيدات الحشرية العالقة، ثمّ قطع الثمرة إلى نصفين متساويين وإزالة البذرة منها.

- وضع محلول حمض الأسكوربيك على الثمار المقطعة، حيث يتمّ وضع ملعقتين كبيرتين من الحمض لكلّ أربعة أكوابٍ من الماء.

- وضع الثمار على ورق الزبدة، بحيث توضع كلّ حبةٍ بشكلٍ منفصل، ثمّ وضعها بعيداً عن متناول يد الأطفال، أو الأوساخ، والحشرات، وتحت أشعة الشمس مباشرةً.

- تستغرق عملية التجفيف بين يومين إلى أربعة أيام، مع ضرورة تقليب الثمار جيداً حتّى تجف، وتصبح الثمار متجعدة.

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