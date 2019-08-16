لمرضى السكري.. أنواع من الحلويات يمكن تحضيرها دون إضافة السكر

يمكن تحضير الحلويات دون استخدام أي غرام من السكر! هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لمنح مأكولاتك مذاقاً حلواً كالفواكه الطازجة والمجففة. لذا إليك اليوم 3 وصفات من الحلويات الخالية نهائياً من السكر.

موس الشوكولا والأفوكادو

المكونات:

حبة من الأفوكادو مقشرة ومقطعة

ثلث كوب بودرة الكاكاو

4 حبات تمر منزوعة النواة

رشة قرفة

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا

طريقة التحضير:

توضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي وتخلط جيداً، ثم تسكب في أكواب التقديم، وتزين بالراسبري أو الفراولة.

كرامبل الكرز واللوز

المكونات:

ربع كوب زبدة اللوز

ربع كوب شوفان

رشة من القرفة

كوب ونصف من الكرز المثلج

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض

ملعقة كبيرة من الماء

ربع كوب لوز مقشور

طريقة التحضير:

- في وعاء صغير يتم خلط زبدة اللوز مع القرفة والشوفان وتفتيتها باليد

- في مقلاة صغيرة، يتم وضع الكرز مع عصير الليمون الحامض والماء لمدة 10 دقائق.

- يوضع الكرز في وعاء التقديم ويوضع خليط زبدة اللوز فوقه ويزين باللوز المقشور ويقدم.

كرات الطاقة

المكونات:

ربع كوب زبدة الفستق

6 حبات من التمر منزوع النواة، منقوعة بربع كوب ماء

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ربع كوب من طحين اللوز

ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا

نصف كوب لوز

ربع كوب من جوز الهند المبشور

طريقة التحضير:

توضع كل المكونات دون جوز الهند في الخلاط الكهربائي، وبعد خلطها يتم تشكيل كرات وتغطيتها بجوز الهند وتقديمها.

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