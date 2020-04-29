4 خطوات لتخزين اللحوم والدجاج في شهر رمضان

تحتاج اللحوم النيئة إلى الحفظ في الثلاجة بدرجات حرارة منخفضة وخاصة عند تخزينها لوقت طويل، قد ترغبين سيدتي بتخزين كميات كبيرة من اللحوم لاستهلاكها خلال شهر رمضان المبارك مثلاً.

نقدم لك في هذا المقال أهم الخطوات التي يجب اتباعها أثناء تخزين اللحوم في الثلاجة:

1- ضعي اللحوم في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق وتأكدي من إفراغها من الهواء ويفضل أن يتم تقطيع اللحوم والدجاج قبل تخزينها.

2- غلفي أكياس اللحوم بورق مشمع أو ورق خاص للتخزين في الثلاجة لمنع تشابكها مع بقية الأطعمة ولسهولة إخراجها عند الحاجة إليها

3- ينصح المختصون بالتغذية أن لا يزيد زمن تخزين لحوم البقر والدجاج والنقانق وشرائح اللحم وباقي أنواع اللحوم عن 6 أشهر.

4- بالنسبة للحوم المطبوخة والأطعمة المحضرة مسبقاً يجب أن لا تزيد فترة التخزين عن شهرين فقط

يفضل أن يتم حفظ كميات مناسبة من اللحوم وتوزيعها في أكياس منفصلة لاستهلاكها بالكامل وعدم إعادة المتبقي منها إلى الثلاجة مرة أخرى.

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