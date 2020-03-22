4 خطوات لزيادة القدرات الإبداعية في العمل

التدفق الإبداعي أو النشاط هو مزيج من خمسة من الناقلات العصبية الأقوى في الدماغ بين الناقلات العصبية، تقوم بإفراز الدوبامين. إنّها تساعدك على التركيز، وتنشيط عضلات الجسم، ويحسّن من قدرتك على توصيل الأفكار المختلفة. الدوبامين يعمل المسكنات، ويجعلك أكثر تعاطفاً وانفتاحاً على تجارب جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه يحسّن قدرتنا على التفكير خارج منطقة الهدف. السيروتونين يجعلك أكثر هدوءاً واجتماعياً ومحبّاً، لكي تزيد من تفكيرك الإبداعي، قد يكون كل ما أنت بحاجة لعمله هو الجلوس والهدوء.

عندما تواجه مشكلة صعبة، حاول أن تتوقف عما تفعل وأن تتأمل، هدئ نفسك وتنفس بعمق. تجاهل كل ما يمكن أن يشغلك من حولك ودع عقلك يتساءل.

كيفية زيادة التفكير الإبداعي هي أن تكون عقلانياً وتجرب عدة أساليب. سجل جميع الأفكار التي قمت بتجربتها ضمن قائمة، ثم اكتشف من خلالها لماذا يمكن لبعض الأشياء أن تكون مفيدة، بينما البعض الآخر لم يجد نفعاً، ألق نظرة على ما قمت به حتى الآن لتتعلم منه كيف يمكن أن تمضي قدماً دون أن ترتكب الأخطاء نفسها.

وقد يتحسن التفكير الإبداعي لدى البعض بمجرد إزالة الخيارات الأسوأ.

الدكتور أيمن الدهشان، استشاري التنمية الإدارية، يقول: تذكر دائماً أن الإبداع يساعدك على النجاح في جميع جوانب حياتك، لذا لا تتوقف عن استخدام عقلك وبذل الجهد الممكن للتفكير بطريقة إبداعية.

عندما نأخذ مهمّة، ونحن غالباً ما نبدأ في مرحلة العمل الصعب والشاق. بعد مرور بعض الوقت في مرحلة العمل، على سبيل المثال بعد ساعة من العمل الدماغ، يتوقف عن استقبال المزيد من المعلومات. مواصلة العمل يجعلك فجأة تشعر بالتعب والإحباط. اترك العمل لفترة اذهب في نزهة، تناول القهوة أو غسل الأطباق. بهذه الطريقة، الدماغ يأخذ الوقت لمعالجة المعلومات.

دورة النشاط

• الخطوة الأولى - العمل

قد تبدو مرحلة العمل مثل معركة شاقة. هنا، احرص على أن تعمل بجد، بنشاط وبجدية.

• الخطوة الثانية – ترك العمل

عندما الدماغ يكون مليئاً بالمعلومات الجديدة، فقد حان الوقت أن تفعل شيئاً مختلفاً تماماً: الطبخ، أو الجلوس في الحديقة.



• الخطوة الثالثة – النشاط

العودة إلى المهمّة. التمتع التام بالتركيز والإبداع والرِّضا على مستوى العمل الوظيفي.



• الخطوة الرابعة – الراحة

مرحلة العمل والنشاط تكلّف الكثير من الطاقة. والنوم السليم وعدم التفكير بالعمل وأخذ الوقت الكافي للراحة.

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