4 خطوات لعلاج ارتفاع الحرارة عند طفلك

المعدل الطبيعي لدرجة الحرارة عند الأطفال هو 37 درجة مئويّة، وتتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 36,3 درجة مئوية في الصباح الباكر، إلى 37,6 في أواخر المساء، ولكل طفل مدى مُعيّن لدرجة حرارة جسمه تختلف عن طفل آخر، وارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم يصل إلى 38 درجة مئوية قد ينتج عن ممارسة التمارين الرياضيّة، أو أخذ حمام ماء ساخن، أو التجوّل في الجو الحار، أو حتى نتيجة لارتداء الكثير من الملابس.

عزيزتي الأم هل ترغبين بالتعرف على أفضل الطرق والخطوات لعلاج ارتفاع الحرارة عند طفلك:



1- أعطي طفلك الكثير من السوائل الباردة.



2- قومي بنزع ملابس طفلك، واتركيه بالملابس الداخلية.



3- احرصي على أن تكون درجة حرارة الغرفة التي يقبع فيها طفلك 18 درجة .



4- قومي بعمل كمادات الماء المضاف إليه خل التفاح ووضعها على أماكن محددة من جسم طفلك.

أسباب ارتفاع الحرارة عند طفلك:

- عدوى مرضية.

- التهاب ما مثل التهاب جهاز البول، التهاب اللوزتين، التهاب الجيوب أو وجود خراج في الاسنان، التهاب الاذن الوسطى.

- نمو الأسنان.

- التهاب ناتج عن بكتريا أو فيروس، وقد تساهم الحرارة في القضاء على الفيروس.

- رد فعل تجاه عقار طبي أو اللقاح.

- ضربة الحر.

نصائح لخفض حرارة الطفل لحين عرضه على الطبيب:

- تخفيف ملابس الطفل.

- تخفيف درجة حرارة الغرفة.

- عمل مغاطس ماء فاترة خاصة للأطراف والإبط.

- لا تستعملي الثلج او الماء البارد كمغاطس لأنها غير مناسب لخفض الحرارة.

- إعطاء الطفل السوائل والاستمرار بالرضاعة واعطاء الحليب.

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