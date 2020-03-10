8 نصائح لحماية طفلك من عدوى الكورونا داخل المدرسة

يتعرض الأطفال للعدوى والفيروسات داخل المدرسة، ومع تسجيل حالات الإصابة بالفيروس الجديد «كوورنا» في أغلب الدول العربية، قدم موقع stlouischildrens عدد من النصائح للأمهات لحماية الأطفال من خطر العدوى، تتمثل في:

الانتباه لدرجة الحرارة ومعرفة سببها أولاً.

تدريب الطفل على غسل الأيدي جيداً بالماء والصابون.

إبعاد يده دائماً عن الوجه والعين.

تقديم غذاء صحي جيد يعمل على تقوية المناعة.

الحرص على تناول الكثير من الماء لطرد السموم من الجسم ولعدم الإصابة بالجفاف.

ارتداء الكمامات، ولكن مع الالتزام بالطريقة الصحيحة.

تهوية المكان جيدًا، وتجديد الهواء يساعد في تقليل فرص انتقال العدوى.

تجنب مشاركة الآخرين الطعام والشراب في نفس الأدوات. أطعمة وأعشاب تحارب فيروس الكورونا تعرف على الفيروس الغامض الجديد " الكورونا"