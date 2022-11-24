4 طرق رائعة لتخفيف نكهة التوابل الحارة

4 حيل رائعة لتعديل التوابل الحارة للطعام إن تحقيق التوازن الصحيح بين التوابل يعتبر فناً من فنون الطبخ. من المتذوقة إلى المبتدئة ، طهي طعام شهي مع تحقيق التوازن المثالي للتوابل هو امتياز فني خالص ؛ ولكن أحياناً ، على الرغم من كل المساعي ، ينتهي الأمر ببعض الاطباق بنكهات حارًا جدًا.

لا يمكن إنكار النكهة المميزة التي تضيفها التوابل الى رائحة ونكهة الطعام، لذلك فأن استخدامها بتوازن يعتبر تحدياً. قد يختلف حب التوابل من شخص إلى آخر ، لكن الأطباق الحارة جدًا أو الخالية من النكهة يمكن أن تدمر تجربة الوجبة.

إليك بعض الحيل الرائعة التي ستساعد في تقليل نكهة التوابل الحادة في أي طعام شهي باستخدام مكونات المطبخ فقط.

4 حيل رائعة لتعديل التوابل الحارة للطعام

1. إضافة الحليب أو اللبن الرائب

من الطرق الرائعة لإخفاء نكهة التوابل الحادة في الطبق هي إضافة الحليب أو القشدة الحامضة أو اللبن الرائب. منتجات الألبان تخفف نكهة التوابل في أي طعام في غضون دقائق. علاوة على ذلك ، فإن إضافة منتجات الألبان يمكن أن يضيف لمسة كريمية إلى المرق والمعكرونة وأطباق اللحوم وما إلى ذلك. يجب إضافة اللبن أو الحليب على نار منخفضة لان الحرارة المرتفعة سوف تفسده وتجعله يتخثر.

4 حيل رائعة لتعديل التوابل الحارة للطعام

2. إضافة السكر

إضافة القليل من السكر يمكن أن يساعد كثيراً في التخلص من النكهات الحارة. يعمل السكر مثل الحمض ، في تخفيف نكهة التوابل في أي طبق. ومع ذلك ، فإن إضافة سكر أكثر من المطلوب يمكن ببساطة أن يجعل طعم الطبق حلواً ويفسده. لذلك انتبه!

4 حيل رائعة لتعديل التوابل الحارة للطعام

3. أضف معجون المكسرات

ما لم تكن مصابا بالحساسية، تعتبر هذه الحيلة اسرع طريقة لإصلاح أي توابل حادة ، يمكنك إضافة حفنة من المكسرات المهروسة أو معجون الفول السوداني أو زبدة المكسرات. هذه الإضافة لن تجعل الطبق غنيًا بالطعم فحسب ، بل سيصبح ملمسه كريميًا ومقرمشًا.

4 حيل رائعة لتعديل التوابل الحارة للطعام

4. أضف المزيد من الماء

إضافة الماء أو المرق يمكن أن يضبط البهارات في أي طعام شهي. الحيلة هي تخفيف النكهة بالماء ، خاصةً في حالة اليخنة أو الحساء أو الكاري. يمكن أن تساعد إضافة المزيد من الخضار أو الفول أيضًا في موازنة التوابل.

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