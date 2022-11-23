مرض الكبد الدهني: احذروا هذه العلامات الخطيرة تمامًا مثل القلب والعقل ، يعد الكبد أيضًا عضوًا حيويًا في جسمك. تشمل الوظائف الأساسية للكبد إنتاج الألبومين ، وهو بروتين يمنع السوائل في مجرى الدم من التسرب إلى الأنسجة المحيطة. وإنتاج الصفراء ، وهو سائل مهم لهضم وامتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة، بالاضافة الى تنقية الدم، وتفعيل الانزيمات، وتخزين الجليكوجين والفيتامينات والمعادن.

ولكون الكبد أكبر عضو داخلي في الجسم ، فأنه يلعب العديد من الأدوار. ومع ذلك ، فهو أيضًا عرضة لعدة إصابات ومضاعفات. يعد مرض الكبد الدهني من أكبر المشاكل الصحية المرتبطة بالكبد.

مرض الكبد الدهني: احذروا هذه العلامات الخطيرة

ما الذي يسبب مرض الكبد الدهني؟

يحدث مرض الكبد الدهني عندما يكون هناك تراكم للدهون الزائدة في الكبد. يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة أسباب.

أحد الأسباب الرئيسية هو الاستهلاك المفرط للكحول ، والذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الكبد الدهني الكحولي. يمكن للمشروبات الكحولية أن تجعل الكبد يخزن المزيد من الدهون بدلاً من تكسيره.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي هو نوع آخر من أمراض الكبد الدهنية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى عوامل مثل السمنة والسكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الدهون (الدهون الثلاثية) في الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي. يعد العمر والجينات وبعض الأدوية والحمل من عوامل الخطر الأخرى لمرض الكبد الدهني.

مرض الكبد الدهني: احذروا هذه العلامات الخطيرة

مرض الكبد الدهني "غير القابل للشفاء" يمكن أن يؤثر على ساقيك وبطنك

مفتاح الوقاية من مرض الكبد الدهني هو التشخيص المبكر. في حالة عدم اكتشاف المرض في الوقت المحدد أو تركه دون علاج ، يمكن أن يتطور إلى مرحلة متقدمة يمكن أن تكون "لا رجعة فيها".

إذا ساءت الحالة ، يمكن أن تجعلك تشعر بالضيق ، مع مشاكل إضافية في ساقيك وبطنك.

يمكن أن يؤدي تراكم الدهون المستمر إلى التهاب العضو ، مما يعطي الضوء لمشكلة صحية أخرى تسمى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (nonalcoholic steatohepatitis).

مرض الكبد الدهني: احذروا هذه العلامات الخطيرة

التهاب الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول (NASH)

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي أو NASH يشير إلى التهاب الكبد الناجم عن الخلايا الدهنية الزائدة فيه. يُقال إن الالتهاب المزمن يسبب تلفًا تدريجيًا في الكبد أو تليف الكبد.

وفقًا لـمشفى سيدر سيناء، قد يعاني مرضى NASH ، الذين عانوا من تلف كبير في الكبد ، من "تورم في الساقين" و "تراكم السوائل في البطن". يحدث هذا بسبب زيادة الضغط في الوريد الذي ينقل الدم عبر الكبد ، والمعروف باسم الوريد البابي. يؤدي الضغط المتزايد في الوريد إلى تراكم السوائل في الجسم ، بما في ذلك الساقين والكاحلين والبطن.

مرض الكبد الدهني: احذروا هذه العلامات الخطيرة

لا تتجاهل العلامات الأخرى التي تنذر بالخطر

عندما يزداد الضغط في الوريد البابي ، يمكن أن يتمزق ، مما يؤدي إلى نزيف داخلي. ومع ذلك ، إذا لاحظت وجود علامات دم في البراز أو القيء ، فاتصل بالإشراف الطبي. علاوة على ذلك ، احذر من أي اصفرار في العينين والجلد ، وهو عرض شائع آخر لتلف الكبد.

تقول مايو كلينك في تقريرها بأن "اليرقان يحدث عندما لا يزيل الكبد المصاب كمية كافية من البيليروبين ، أحد نفايات الدم ، من الدم."

"اليرقان يسبب اصفرار الجلد وبياض العينين وغمق لون البول."

قد يعاني المرء أيضًا من حكة في الجلد ، وفقدان سريع للوزن ، وأوعية دموية عنكبوتية على الجلد ، وغثيان ، وفقدان الشهية والتعب.

مرض الكبد الدهني: احذروا هذه العلامات الخطيرة

كيفية الوقاية من مرض الكبد الدهني؟

مع اتباع نظام غذائي سليم ، يتكون من الدهون الصحية ، والذي يتضمن التحكم في الأجزاء ، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكن للمرء أن يمنع الكبد الدهني غير الكحولي أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي . يجب على المرء أن يهدف إلى الحفاظ على وزن صحي. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر والزيت والأطعمة المصنعة.

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