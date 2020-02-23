4 طرق لنجاح فترة الخطوبة تعرّف عليها

فترة الخطوبة هي التوقيت المهم بالنسبة لأي شريكين؛ لأنها باختصار تحدد هل ستنجح هذه العلاقة وتستمر للزواج أم لا، ولكي تنجح فترة الخطوبة؛ هناك بعض الأمور التي يمكن اتباعها، لكي تفهمي شريككِ وتتواصلي معه بأفضل شكل.

أفضل طريقة للتواصل

انشغال الشريكين بفترة الخطوبة أمر طبيعي، ولكن يجب أن يكون هناك اتصال متوازن بين الطرفين؛ بمعنى ألا يزيد على حده، أو يقل نهائياً، وقد يمر اليوم بدون تواصل.

التواصل المتوازن هو أن يكون على فترات متباعدة خلال اليوم، بالرغم من الانشغال، مع وجود بالطبع لحظات تقارب مهمة، وهي التي يتفاهم فيها الشريكان.



اطرحي دائماً أسئلة للتقارب

في اللحظات المهمة، والتي يكثر فيها الحديث عن حياتكما، من المهم أن تسألي شريككِ بعض الأسئلة المهمة، والتي توضح طريقة تفكيره، وكيف يتعامل في حياته بشكل عام.

من الأسئلة المهمة التي يمكن أن تسأليها لخطيبكِ بين الحين والآخر؛ الأسئلة عن طريقة تفكيره في المستقبل، كيف يتخيل حياته مع زوجته، أهدافه وطموحاته.

اللحظات الرومانسية

تلعب اللحظات الرومانسية دوراً كبيراً في التقارب بين الشريكين، مع وضع الحدود بالطبع، لكنها تجعل التفاهم أبسط وأسهل، فكلما كان هناك ودّ وحب بينكما؛ كان تخطي المشاكل أسهل.

عدم تدخل الأهل

وعادة ما تكون هذه النصيحة ليس فقط في الخطوبة، بل في الزواج أيضاً؛ لهذا يفضل عدم تدخل الأهل في المشاكل، خاصة الصغيرة والبسيطة، إلا بالطبع في بعض المشاكل الكبيرة التي يصعب حلها.

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