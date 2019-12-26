4 علاجات منزلية فعالة لحالات تسمم الطعام

نحن جميعًا نحب تناول الطعام الذي يباع في الشوارع وفي المطاعم المختلفة والتسمم الغذائي مشكلة شائعة نتيجة لهذه العادات وعادة يتم التعامل مع تلك الاطعمة بطريقة غير صحية وصحيحة تتيح للبكتيريا التكاثر والنمو والتي تسبب التسمم واعراض كثيرة مزعجة للجسم مثل آلام البطن والقيء والجفاف ،ليس من الشرط علاج التسمم الغذائي بالأدوية في اغلب الأوقات، فهناك علاجات منزلية لها تأثير فعال وكبير على تخليص الجسم من السموم.

وبحسب ما نشرته صحيفة " بينك فيلا "، فإن هناك خطوات واجراءات معينة يمكن فعلاً في المنزل للتخلص من التسمم الغذائي وهي :

العصائر:

يجب التركيز على تجنب الطعام الصلب وترطيب الجسم بالسوائل، تناول الكثير من العصائر الطازجة الخفيفة على المعدة مثل عصير البرتقال والليمون سواء العادى أو المحلى وايضًا ماء جوز الهند يرطب الجسم بشكل فعال.

الجنزبيل:

تناول الجنزبيل فهو يحتوي على الكثير من الخصائص الطبية، فصنع كوب من شاي الزنجبيل الطازج مع بعض العسل فهذا يساعد على تخليص الجسم من حالة الغثيان ويساعد في تقليل آلام المعدة.

خل التفاح:

خل التفاح يساعد على التخلص من حالة التسمم الغذائي وتطهير المعدة، فمزج ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ يخلص الجسم من البكتيريا والسموم ويهدأ المعدة ويطهرها من حالة التسمم الغذائي.

أوراق الريحان:

أوراق الريحان وسيلة رائعة لعلاج التسمم الغذائي فشرب كوب من أوراق الريحان الطازجة يساعد في تهدئة المعدة ولمذاق افضل يمكن إضافة ملعقة من عسل النحل، ويمكن إضافة بعض قطرات من زيت الريحان لزجاجة مياه وتناولها على مدار اليوم فلها قدرة كبيرة على تخليص الجسم من السموم.

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