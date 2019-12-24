فوائد زيت البقدونس كثيرة ومُتشعبة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية التي تهم كل سيدة، كما أن فوائد زيت البقدونس لا تتوقف عن البالغين إذ يمكن أن يستفيد منها الأطفال وكبار السن‎.

ويعتبر البقدونس من أهم الأعشاب المضادة لبعض الأمراض ونبتة البقدونس مفيدة جداً لجسم الإنسان، والبقدونس نبات حولي يزرع عن طريق البذور في جميع أنحاء العالم وتحتوي نبتة البقدونس على العديد من الفيتامينات مثل B1, B2, B3, B6 ويحتوي أيضاً على المعادن كما يحتوي على مادة البسورالين التي تساعد في علاج السرطان.

وهو من أكثر زيوت النباتات العشبية المقاومة للميكروبات والكائنات الطفيلية التي تصيب جسم الإنسان، إذ إنه يخلصه من كافة السموم والأوساخ

فوائد شرب منقوع البقدونس

ومن استخدامات زيت البقدونس أنه يُستخدم في الكثير من الصناعات فهو يُستخدم كمكوّنٍ للصابون الطبيعي ومُنتجات التجميل وصُنع المُنظفات، والعطور وبالأخص العطور الرجالية، هذا وهوَ يُستخدم كعلاجٍ للكثير من الحالات المرضية كاليرقان والملاريا.

وكما أنَّهُ يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات مما يجعلهُ فعالاً في علاج البثور وحب الشباب والالتهابات الجلدية.

فوائد زيت البقدونس

1- معالجة مشاكل الجهاز الهضمي

يحتوي زيت البقدونس على خصائص طاردة للديدان، ولذلك فهو يُستعمل في علاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل: عسر الهضم، والانتفاخ، وآلام المعدة، والغثيان، والقيء، وانتفاخ البطن.

2- الوقاية من الأورام

أثبتت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن زيت البقدونس يحتوي على زيوتٍ طيارةٍ وأهمها والتي تساهم بفعالية في تثبيط تكوين الأورام وخاصة في الرئتين، وبالتالي فإن البقدونس وزيته يمكن أن يكون له خصائص واقية كيميائية.

3- خفض ضغط الدم

يمكن أن يساعد زيت البقدونس على خفض ضغط الدم المرتفع دون أن يكون له تأثير ضار عند استعماله على المدى البعيد، حيث يعمل زيت البقدونس على توسيع الأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم، والحدّ من الالتهابات في الشرايين.

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4- تنظيم الحيض

يساهم زيت البقدونس في تنظيم الحيض، وذلك من خلال تعزيز حدوث تقلصات الرحم، وتحسين مستويات الهرمونات، كما يساعد على تعزيز إفراز هرمون الإستروجين، بالإضافة إلى أنه يعالج التشنجات البطنية، والألم والتعب الناجم عن الدورة الشهرية.

5- مدرّ للبول

يتميز زيت البقدونس بخصائص المدرة للبول، فهو يزيد من عدد مرات التبول وكميته، مما يساهم بفعالية في التخلص من المواد غير المرغوب فيها من الجسم مثل الماء الزائد، والأملاح، والسموم.

6- معالجة الحمّى

يساعد زيت البقدونس بشكل فعال على التخلص من الحمى، ويعود ذلك إلى خصائصه الطاردة للسموم، مما يساهم في تقليل نسبة السموم في الجسم، وبالتالي التخلص من العديد من الأمراض بما فيها الحمى، والتي تحدث أحياناً بسبب زيادة نسبة السموم في الدم، كما يحتوي زيت البقدونس على خصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد في الوقاية من العدوى الميكروبية، ويؤدي ذلك إلى علاج الحمى الناجم عن الفيروسات، أو الجراثيم مثل: الحمى الصفراء، أو الإنفلونزا، أو الملاريا، أو التيفوئيد.

فوائد زيت البقدونس للبواسير

زيت البقدونس من أكثر العلاجات الشعبية التي ينصح بها الأطباء للتخلص من البواسير، والآلام الكبيرة المصاحبة لها، بحيث يساعد البقدونس على التخلص من الإمساك الذي يعد المسبب الأساسي للبواسير، ويقلل من نسبة نزولها، ويعالج كذلك الجروح والحكة الناتجة عنها، ويسهم في تقليل التهيج أثناء ظهور البواسير.

ويمكن الحصول على زيت البقدونس بسهولة، وبأسعارٍ زهيدة جداً، واستخدامه في العلاج بسهولة، وذلك بمجرد دهن زيت البقدونس على مكان البواسير، وتركه لمدة ساعة، ويمكن أن نكرر هذه العملية أكثر من مرة في اليوم لإعطاء نتائج سريعة وفعالة، وبعد ذلك نستحم بماء دافئ، حتى يشعر الجسم بالراحة.

فوائد زيت البقدونس للبشرة

- يحافظ على جمال البشرة، ونقائها.

- يخلّص الجسم من الآلام العصبية في حال دهن الوجه منه.

- يطهّر الجروح، ويخلّص الوجه من البثور عند استعماله كغسول للوجه.

- يعطي البشرة إشراقة جميلة، عند دهن الوجه به مدّة أسبوع كامل صباحاً ومساءً.

- بخلّص البشرة من الرؤوس السوداء، عند إضافة زيت البقدونس لحمام البخار.

- تفتيح لون البشرة، من خلال وضع زيت البقدونس على الوجه يوميّاً صباحاً ومساءً، للحصول على بشرة بيضاء خالية من الشوائب والعيوب.

- علاج مشاكل البشرة الدهنيّة يتمّ خلط كوب من زيت البقدونس مع بياض بيضة وفنجان من الحليب ثم وضع الخليط على الوجه، والرقبة، والصدر، والظهر مدّة نصف ساعة كاملة، بعدها يغسل الخليط بواسطة ماء بارد، وعند تكرار هذه العملية مرة في الأسبوع ستتمتعين ببشرة نقيه وصافية.

- إزالة البقع من الوجه، من خلال دهن الوجه بزيت البقدونس.

فوائد زيت البقدونس للجسم

- تفتيت حصوات الكلى، كما يعمل كمهدئ للآلام الناتجه عن التهابات المجاري البولية، وآلام الكلى والمثانة.

- علاج حالات الضعف الجنسي للذكور والإنلاث، وذلك باعتباره غنياً بفيتاميني b وa المتعلّقين بالخصوبة.

- يدخل في بناء جدران الأوعية الدموية.

- يعالج فقر الدم، والكساح، كما يزيد من مناعة الحامل.

- ينشّط الجهاز العصبي، ويساعد في عملية الهضم، كما يعد فاتح للشهية.

- مطهّر للجروح والالتهابات فهو يعمل على مقاومة الجراثيم والقضاء عليها مانعاً نموّها، حيث يستعمل في علاج أماكن التقرّحات، والتهاب البواسير.

- علاج فعّال للروماتيزم فهو يحتوي على مادة الديتوكسيفاير التي تعمل على تطهير الدم، وتخليص الجسم من السموم إلى جانب حمض اليوريك عن طريق البول، حيث يعدّ تكوّن حمض اليوريك في المفاصل سبباً حدوث مرض النقرس المسبّب الرئيسي للرومالتيزم.

فوائد زيت البقدونس للشعر

- تدليك فروة الرأس بزيت البقدونس يُساعد على تعزيز الدورة الدموية فيها، وبالتّالي تحفيز نمو الشّعر.

- يُستخدم زيت البقدونس كبلسم للشعر أو مزجه مع الشامبو فذلك يُساعد على التخلص من بعض مشاكل الشّعر مثل قشرة الرأس.

- استخدام زيت البقدونس على الشّعر يمنع من تساقطه كما أنّه يُحافظ على لون الشعر الأصلي.

طريقة صنع زيت البقدونس

المكوّنات:

-500مل من أوراق البقدونس فقط بدون السيقان.

-140مل من الزيت النباتي.

طريقة الصنع:

- أولاً يجب غلي قِدر من الماء على النار مع إضافة القليل من الملح.

- ثم وضع أوراق البقدونس في المُنخل، ووضعه فوق الماء الذي يغلي لمُدّة 15 إلى 20 دقيقة، ووضعهِ بعدها على الفور في ماء مثلج حتّى تبرُد الأوراق.

- ثم إخراج أوراق البقدونس ووضعها على منشفة نظيفة والضغط عليها برفق بطرف المنشفة حتّى تُصبح جافة.

- ثم وضع البقدونس في الخلاط وإضافة نصف كمية الزيت إليه وخلطه، وبعدها إضافة النصف الآخر وخلطه حتّى يُصبح لون الزيت أخضر فاتح.

- ثم سكب خليط الزيت في وعاء وتغطيته جيّداً وتبريده في الثلاجة ليلة كاملة، وفي اليوم الثاني وضع قطعة من القماش النظيف على وعاء فارغ ووضع خليط الزيت على القماش وتصفيته جيّداً، وبعدها يُمكن استخدامه على الفور.

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