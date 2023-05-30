4 فساتين مقترحة لإطلالة والدة العريس أو العروس

البوابة - تقليدياً، كان من المتوقع دائماً أن ترتدي والدة العريس/ العروس فساتين بألواناً داكنة مثل الأسود أو الكحلي أو باهتة مثل البيج أو الرمادي، ولكن هذا كان في الماضي، اليوم هناك أمهات جدد بقوام رشيق وإطلالة شابة يتقدمن حفلات زفاف أبنائهم وبناتهن، لذلك يجب أن تتغير نظرتنا إلى فستان والدة العريس/ العروس جذرياً.

في السابق كان يجب أن والدة العريس / العروس الالتزام بارتداء فساتين بألوان محددة ولكن هذا الشرط أصبح من الماضي، فالأمهات اليوم يهتممن برشاقتهن وجمالهن وقد لا يميزهن البعض أحياناً عن أحدى قريبات العرسان. لقد حان الوقت لتظهر والدة العريس/ العروس جمالها وإطلالتها المميزة، في أجمل يوم في حياتها. ومن أجمل الإطلالة العصرية إطلالة الملكة رانيا العبدالله في حفل زفاف ابنتها الكبرى الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث اختارت فستاناً رقيقاً وأنثوياً من العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة، ديور وبدت فيه رشيقة وأنيقة.

من هو مصمم فستان زفاف الآنسة رجوة آل سيف؟

4 فساتين مقترحة لوالدة العريس/ العروس من العلامة التجارية برونوفياس Pronovias:

الإطلالة الأولى

ثوب الأميرة من قماش الاورغانزا (Mikado & Devoré)



سوف تحصلين على بريق رائع عندما ترتدين هذا الفستان من أحدث مجموعة برونوفياس. صُنعت بخبرة من الأورجانزا الفخمة ومصممة لتناسب الإطلالة الأنثوية الكاملة الثوب بدون حمالات ولكن يمكن تغطيته بجاكيت من قماش ميكادو.

الإطلالة الثانية

فستان حورية البحر من الدانتيل والميكادو



ستبدو إطلالتك رائعة حقًا عندما ترتدين هذا الفستان المصنوع من قماش ميكادو الفاخر مع حواف دانتيل جميلة على خط العنق والأكمام ، ومصمم ليناسب الجسم الممتلئ قليلاً مع خصر مزين بفيونكة وحافة بوق واسعة.

الإطلالة الثالثة

فستان جوليتا من الكريب



تم تصميم هذا الفستان مع توازنات متطورة من البساطة والفخامة، وهو من أحدث مجموعة برونوفياس. تم تكراره في الكريب الفاخر ، حيث تم تصميم الصورة الظلية الأنثوية ذات المقاس النحيف بعناصر منحوتة في الجزء الأمامي من التنورة الطويلة ، والتي يتم تثبيتها بتطريز جميل بالخرز الملون الذي يتناسب مع حافة متوهجة أنيقة وطويلة.

الإطلالة الرابعة

فستان مزين بظهر مفتوح من الشيفون



ادخلي الى حفل الزفاف بجراءة وقوة بهذا الفستان المبهر المصنوع من الشيفون ، مع خط ياقة على شكل V ، وصدر مزين بالخرز إلى حاشية أرضية. الظهر مفتوح مع شق أمامي يمكنك تعديلها بسهولة لتناسب طبيعة المناسبة وذوقك الشخصي، من أجمل القطع العصرية.

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