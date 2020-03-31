4 مشروبات تجنبك زيادة الوزن خلال فترة الحجر الصحي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، التي فرضها الانتشار السريع لفيروس كوروناالمستجد، كوفيد 19، ربما يتزايد استهلاكك للطعام، ومع قلة الحركة وصعوبة الخروج من المنزل، فيصبح جسمك معرض للزيادة في الوزن.

وتجنباً لأي زيادة في وزنك والحفاظ على رشاقتك خلال فترة الحجر الصحي في المنزل فإليك هذه المشروبات التي تعمل على زيادة معدلات الحرق، وتخلصك من الدهون الزائدة إذا حافظت على تناول أي نوع منها يومياً:

1- الزنجبيل

أشارت بعض الدراسات الى أن تناول الاشخاص للزنجبيل ساهم في خسارتهم لما يقارب 20% من الدهون بالنسبة لمن لا يتناولونه. وذلك قد يكون بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة الاحساس بامتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشبع.

2- القرفة

وجدت الدراسة أن القرفة تبطئ من وتيرة عملية تخزين الدهون في الجسم، وتقلل من فرص إلحاق القلب بضرر أياً كان نوعه قد ينشأ نتيجة تناول أغذية غير صحية. ومع أن هذه الدراسة تم إجراؤها على فئران مخبرية، إلا أن الباحثين يأملون أن تكون هذه النتيجة مبشرة وواعدة وتنطبق كذلك على البشر، وهو الأمر الذي سوف يعملون على دراسته قبل حسم الأمر تماماً.

3- الليمون

يٌمكن للمركبات النباتيّة الموجودة في مستخلصات الليمون أن تُساعد على إنقاص الوزن، ففي إحدى الدراسات تم إعطاء بعض الفئران التي تتبع نظاماً غذائياً للتسمين مادة البوليفينول المُستَخرجة من قشور الليمون، ولوحظ في نّهاية التجربة أنّ الفئرات اكتسبت وزناً، ودهوناً أقلّ من الفئران الأخرى، وإلى هذا الوقت لم تتوفر دراساتٌ تُؤكّد آثار الليمون في فقدان الوزن لدى البشر.

4- الكمون

الكمون يمدّ الجسم بالطاقة والحرارة، وبالتالي يُساهم في إنقاص الوزن، ويساعد على تحسين عملية الأيض في الجسم، ويساهم الكمون في إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، يعطي شعوراً بالشبع، ولذلك يفضل تناول كوب منه قبل البدء في تناول الأطعمة، ويُنقص الوزن الزائد، والسبب قدرته الفعّالة على امتصاص الأطعمة، ويطرد السموم والفضلات من الجسم، وبالتالي يُنقص الوزن الزائد.

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