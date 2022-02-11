4 من فوائد واستخدامات زيت الخروع

زيت الخروع هو زيت نباتي متعدد الأغراض يستخدمه الناس منذ آلاف السنين، حيث إنه مصنوع عن طريق استخراج الزيت من بذور النبات، وتحتوي هذه البذور، المعروفة باسم حبوب الخروع، على إنزيم سام يسمى الريسين، ومع ذلك، فإن عملية التدفئة التي يخضع لها زيت الخروع أثناء الإنتاج تعطل تنشيط الريسين، مما يسمح باستخدام الزيت بأمان.

وفي الحقيقة زيت الخروع لديه عدد من الاستخدامات الطبية والصناعية والصيدلانية، ويشيع استخدامه كمادة مضافة في الأطعمة والأدوية ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى مكون وقود التشحيم والوقود الحيوي الصناعي، وفي مصر القديمة، أحرق الناس زيت الخروع كوقود في المصابيح، واستخدموه كعلاج طبيعي لعلاج الأمراض مثل تهيج العين، بل وأخذوه لتحفيز المخاض أثناء الحمل.

فوائد واستخدامات زيت الخروع

ملين قوي

ربما يكون أحد أشهر الاستخدامات الطبية لزيت الخروع هو أنه ملين طبيعي، حيث يتم تصنيفه على أنه ملين تحفيزي، مما يعني أنه يزيد من حركة العضلات التي تدفع المادة عبر الأمعاء، مما يساعد على تنظيف الأمعاء، ولقد تمت الموافقة على زيت الخروع من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) كملين تحفيزي.

وفي الواقع، تعمل الملينات التحفيزية بسرعة وتستخدم عادة لتخفيف الإمساك المؤقت أو لتنظيف الأمعاء قبل الإجراءات الطبية، حيث عندما تستهلك زيت الخروع عن طريق الفم، فإنه يتكسر في الأمعاء الدقيقة، ويطلق حمض الريسينوليك، وهو الحمض الدهني الرئيسي في زيت الخروع، ومن ثم يتم امتصاص حمض الريسينوليك من قبل الأمعاء، مما يحفز تأثيره كملين قوي.

مرطب طبيعي

زيت الخروع غني بحمض الريسينوليك، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع، ويمكن استخدام هذه الأنواع من الدهون لترطيب البشرة، وهي تعمل كمرطبات، حيث تحتفظ بالرطوبة عن طريق منع فقدان الماء من خلال الطبقة الخارجية من الجلد، كما يستخدم زيت الخروع في مستحضرات التجميل لتعزيز الترطيب، وغالبًا ما يضيفه المصنعون إلى منتجات مثل المستحضرات والمكياج والمنظفات.

وفي الحقيقة، تحتوي العديد من منتجات الترطيب الشائعة الموجودة في المتاجر على مكونات يحتمل أن تكون ضارة مثل المواد الحافظة والعطور والأصباغ، والتي قد تهيج الجلد وتضر بالصحة العامة، لذلك يمكن أن يساعد استبدال هذه المنتجات بزيت الخروع في تقليل تعرضك لهذه المواد المضافة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت الخروع غير مكلف ويمكنك استخدامه على وجهك وجسمك.

قد يعزز التئام الجروح

يخلق تطبيق زيت الخروع على الجروح بيئة رطبة قد تساعد في تعزيز الشفاء ومنع القروح من الجفاف، حيث أنه تحتوي المراهم، التي تستخدم لعلاج الجروح، على مزيج من زيت الخروع وبلسم بيرو، وهو بلسم مشتق من شجرة البلسم، وتستخدم هذه المراهم لعلاج قرحة الضغط/ قرحة السكري، الحروق، والجروح، كما يساعد في تقليل الروائح وحماية الجروح وخلق بيئة رطبة لتعزيز الشفاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حمض الريسينوليك، وهو الحمض الدهني الرئيسي الموجود في زيت الخروع، له خصائص مضادة للالتهابات وتقليل الألم، وقد يساعد في تقليل التهاب الجلد، ودعم الشفاء، والمساعدة في تقليل الألم لدى الأشخاص المصابين بالجروح.

قد يكون مفيدًا في تنظيف وتخزين أطقم الأسنان

عادة ما ينمو عدد من البكتيريا والفطريات، بما في ذلك فطريات المبيضات، على أطقم الأسنان، ويمكن أن يخلق هذا مخاوف فموية إذا لم يتم تنظيف أطقم الأسنان وتخزينها بشكل صحيح، لذلك تعتبر المبيضات مشكلة بشكل خاص للأشخاص الذين يرتدون أطقم الأسنان لأنها تلتزم بسهولة بأسطح طقم الأسنان وأنسجة الفم.

ويمكن أن يؤدي فرط نمو فطريات المبيضات إلى حالة تسمى التهاب الفم الأسنان، وهي عدوى تؤدي إلى الالتهاب والاحمرار والتهيج في الفم، ومن المثير للاهتمام أن تنظيف أطقم الأسنان بزيت الخروع قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب الفم لأطقم الأسنان لأن زيت الخروع يمكن أن يساعد في قتل البكتيريا والفطريات.

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