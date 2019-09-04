بينها خفض خطر الاصابة بالسكري.. تعرفى على فوائد التمارين المائية أثناء الحمل

الحفاظ على النشاط البدني أثناء الحمل، يعد أمرًا هامًا يوصي به جميع الخبراء، وفي حين أن مختلف الرياضات مفيدة، إلا أن بعضها قد يكون غير مناسبًا أو خطيرًا على صحة الحامل وطفلها.

ولكن، أشار الخبراء إلى أن التمارين المائية آمنة ومفيدة للحامل والجنين أيضًا، ومن خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نكشف لكِ عن فوائد تلك التمارين خلال فترة الحمل:

خفض خطر الإصابة بسكري الحمل

كشفت دراسة سابقة أن ممارسة التمارين المائية، في حمام السباحة على سبيل المثال لمدة 30 دقيقة في اليوم، يخفض خطر الإصابة بسكري الحمل.

تخفيف تورم الساقين والركبتين

تورم الساقين والكاحلين، وحتى الركبتين شائع للغاية خلال الحمل، وذلك يحدث نتيجة تقييد الجنين تدفق الدم إلى النصف السفلي من جسمك، ولكن التمارين المائية تساعد في تقليل تورم الساقين، حيث تعزز تدفق الدم في الجسم والجزء السفلي منه.

يعزز نومك

تعاني الكثيرات من مشكلة في النوم ليلًا خلال الحمل، ولكن ممارسة التمارين المائية تحل تلك المشكلة وتعزز جودة النوم.

تخفيف آلام الظهر

آلام الظهر من الأعراض الشائعة والمؤرقة للغاية أثناء الحمل، وبالإضافة إلى وسادات التدفئة، يشير الخبراء إلى أن السباحة تساعد على تخفيف تلك الآلام أثناء الحمل.

تقليل الشعور بالغثيان الصباحي

لا مفر من ذلك الشعور المزعج بالغثيان كل صباح خلال فترة الحمل، وجنبًا إلى جنب مع بعض الأطعمة، تساهم ممارسة التمارين المائية بانتظام خلال الحمل، في تقليل غثيان الصباح.

وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه من فوائد، احرصي دائمًا على استشارة الطبيب أولًا قبل ممارسة التمارين.

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