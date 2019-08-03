4 نصائح تساعدك في حالة كرهك للعمل

هناك نصائح عليك الإلتزام بها لتحب عملك:

– غيرك لا يملك هذا العمل:

مهما كنت تكره العمل الذي تقوم به، أو ما تمر به من مضايقات فمن المؤكد أنك أفضل حالا ممن لا يمتلكون مثل وظيفتك، أو من عملا من الأساس، ومهما كان الضغط العصبي الذي تشعر به، فمن المؤكد أنه أقل من شخص لا يمتلك فرصة عمل أصلا، فحاول أن تقدر هذا الأمر.

– فرصة لتكوين علاقات:

لا يوجد عمل كل جوانبه سيئة، فعلى الأقل سيجعلك عملك الذي تكرهه، تبني علاقات جديدة، قد تستفيد منها في المستقبل بأكثر من طريقة، حتى أنه من الممكن أن تترشح عن طريق هذه العلاقات لعمل أفضل، لذلك انتهز الفرصة وقوّي علاقاتك بزملاء العمل.

– الخبرات:

أيضا لا يوجد عمل لا يأتي لك ببعض الخبرات، حتى وأن كانت هذه الخبرة هي التعامل مع أشخاص غير جيدين، لذلك يجب أن تعرف أن هذا العمل، الذي تكرهه هو فرصة لك لتزيد من خبراتك.

– السيرة الذاتية:

ليس من الجيد أن يكتب في السيرة الذاتية الخاصة بك، أنك تركت وظيفة بعد أقل من عام، لذلك يجب أن تصمد في عملك حتى لا تعطي انطباع سيئا في سيرتك الذاتية.

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