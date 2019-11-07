4 نصائح روتينية لحماية البشرة في الشتاء

البشرة في الشتاء تتعرض إلى العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر في جمالها وصحتها، كتعرضها لأشعة الشمس الحارقة، وتيارات الهواء الباردة، فتبدأ مشاكل تشقق البشرة وجفافها، لذا يجب الاعتناء بالبشرة خاصة في فصل الشتاء.

وهناك نصائح روتينية لحماية البشرة في الشتاء لحماية البشرة في الشتاء يرجى اتباع النصائح التالية:

1- تجنب الاستحمام بالماء الساخن؛ فهو يُجفف البشرة من خلال قضائه على الزيتوت الطبيعية، والاستعاضة عن ذلك بالاستحمام بالماء الفاتر مع الحرص على عدم استمرار فترة الاستحمام لأكثر من عشر دقائق، إضافة إلى عدم استعمال الماء الساخن عند غسل اليدين أيضاً، فذلك يُسبب احمراراً وتهيجاً للجلد.

2- تقشير البشرة بشكل منتظم أسبوعياً، إذ تُساعد عملية التقشير في التخلص من الجلد الميت، وفي تنشيط البشرة وإنعاشها، وبالإمكان شراء المقشرات جاهزة من المحلات التجارية، أو عمل مُقشر طبيعي للبشرة، كهرس القليل من حبات الفراولة مع القليل من السكر، ثمّ فرك البشرة بالمزيج.

3- ترطيب البشرة بشكل مستمر، فبعد غسل البشرة يجب تجفيفها برفق جيداً، ثمّ دهنها بطبقة سميكة من كريم الترطيب من أجل حبس الماء داخل البشرة، ويُفضل استعمال كريم غني التركيبة مع الحرص على ترطيب اليدين أيضاً، حيث إنّ الغسل المتكرر لهما يؤدي إلى جفافهما.

4- استخدام ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة، كغمس كرة من القطن في عصير الليمون ودهن الوجه بها، ثمّ تركه قليلاً الوقت وغسله فالليمون يشتمل على خواص طبيعية تُساعد على القضاء على النمش وتفتيح البقع الداكنة.

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