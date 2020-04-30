4 نصائح قبل عمل إختبار الحمل المنزلي

يمكن للسيدات اتباع الكثير من الطرق لتتأكّد من حدوث الحمل أو عدمه، ومنها الفحص في المختبر أو عند الطبيب، أو إجراء الفحص بنفسها في المنزل، ولكنها في الغالب تعتمد على طرق الفحص المنزليّة في بداية الأمر، ثمّ تتوجّه بعد ذلك إلى الطبيب المختصّ ليفحصها ويؤكّد النتيجة التي حصلت عليها في المنزل.

الوقت المناسب لعمل اختبار الحمل

يمكن للسيدة أن تجري هذا الاختبار بعد مرور يومين على تأخر الدورة، ولكن يحبّذ أن تنتظر حتى يمرّ أسبوع عن الموعد الذي يفترض أن تنزل فيه الدورة، لتتلافى حدوث خطأ في نتيجة الاختبار، حيث تبلغ نسبة دقّة هذا الاختبار حوالي تسعين بالمئة في أوّل يوم من تأخر الدورة، في حين تكون دقته سبعة وتسعين بالمئة بعد مرور أسبوع على تأخر الدورة.

سواء كان الحمل عرضيًا أو بعد تخطيط مشترك، يبقى السؤال الأهم هل أنت حامل الآن أم لا؟ وهل فحص الحمل المنزلي دقيق بالفعل.

1- فكري جيدًا قبل عمل الفحص

يقدم الدكتور كريج ريتشارد، أستاذ مساعد في دراسات biopharmaceutical في جامعة Shenandoah هذه النصائح لمساعدتك في اختيار الفحص المناسب.

2- ما هي الفترة الزمنية التي يمكنك فحص هرمون الحمل بها بدقة بعد الجماع؟

يمكن أن تكون سرعة حدوث إخصاب البويضة حاسمة في دقة نتائج إختبار الحمل المنزلي. على إفتراض أن الإخصاب حدث فورا بعد الجماع ثم تبعه الزرع من خمسة إلى ستة أيام فيمكن لفحص الحمل المنزلي أن يكتشف هرمون الحمل بغضون اليوم التاسع من الجماع.

على أية حال، يمكن أن يأخذ الإخصاب والزرع فترة أطول قليلا، ويمكن لفحص الحمل أن يستغرق 20 يوما بعد الجماع لإكتشاف هرمون الحمل. يقول ريتشاردز ، " تباين كشف هرمون الحمل في فحوصات الحمل المنزلية يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية إذا لم تعرف السيدة بأن هرمون الحمل يمكن أن يأخذ هذه المدة الطويلة للاكتشاف. فحص الحمل المنزلي يمكن أن يكتشف حوالي 90 بالمائة من حالات الحمل في وقت تأخر الدورة."

3- ما مدى دقة فحوصات الحمل؟

إذا كنت لا تعرفين ما تبحثين عنه في فحص الحمل المنزلي، فالبحث سوف يظهر أن بعض المنتجات تملك احتمالات دقة أكثر من غيرها.

يقول ريتشاردز بأن First Response Early Result أثبت دقة وثابتة أكثر في الدراسات المسيطر عليها. على أية حال، تأتي العديد من النتائج الخاطئة من سوء إستعمال الإختبارات البيتية. ويؤكد بأنه بالرغم من نوع المنتج، من الضروري عدم استعمال الفحص مبكرًا، واتباعه بفحص دم في المستوصف أو المشفى.

4- الرقمي والتقليدي

يعد الفحص الرقمي الاحدث في التقنية بين إختبارات الحمل المنزلية، إلا إن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذا الفحص دقيق مثل الفحص التقليدي الذي يستخدم مؤشر الخط. وفقا لريتشاردز، " قد يكون هناك بعض الفوائد المحتملة لكن حاليا الفحص الرقمي ليس الأكثر دقة، أو الأسهل، أو الأرخص."

تقول ميليسا مارتن، مديرة الانتاج لمنتج First Response بأنهم إختاروا تطوير المنتج استنادا الى رغبة المستهلكين. استعمال كلمات واضحة مثل، "نعم" و"لا" سهل على المستهلكة معرفة الإجابة. كما أنهم طوروا إختبار يكشف ما إذا كان الفحص يعمل بفعالية للحصول على نتائج أكثر دقة؛ على أية حال، هذه التطورات الجديدة لا تجعل الاختبارات أكثر دقة من الفحص التقليدي.

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