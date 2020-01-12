4 نصائح للقيادة أثناء تشكل الضباب

يتشكل الضباب بشكل مستمر في فصل الشتاء بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتتدنى الرؤية الافقية في بعض المناطق الى ما دون 100 متر.

وتحتاج القيادة أثناء تشكل الضباب للذكاء والتحلي بالصبر، إلى جانب الالتزام بالعديد من الأمور الهامة التي يجب اتباعها لضمان سلامة السائقين.

ومن النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند القيادة بالضباب:

1- تشغيل الأنوار العاديّة (المنخفضة) الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي والأنوار الأماميّة.

2- تخفيف السرعة أثناء القيادة، الانتباه لحدوث أي طارئ، مثل المركبات المتوقّفة، أطفئ الراديو ولا تستخدم الجوّال.

3- استخدم المسّاحات ومزيل التكثّف، استخدم جهة الطريق اليمنى تجنّب تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسارب.

4- استخدم اشارات سيّارتك الضوئيّة للانعطاف عدم التوقف على طريق سريع أو مزدحم، الحذر من السيارات بطيئة الحركة و المركونة فقد لا يستعمل السائقون الآخرون المصابيح الأمامية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

نصائح تحمي حياتك الزوجية من المشاكل

كيفية التعامل مع الرجل العنيد