4 نصائح مجربة لاستعادة شغفك بالعمل هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون لهذا الموقف حيث يقومون بوظيفة معينة لكنهم يكرهونها والأسوأ من ذلك أنهم لا يمكنهم الاستقالة لأي سبب من الأسباب. للعيش بسعادة لا يمكنك الاستمرار على هذا المنوال.

من المهم أن تغير الأمور. ولكن كيف؟

4 نصائح مجربة لاستعادة شغفك بالعمل

1.بطاقات التحفيز

أول شيء تحتاجه هو بعض التحفيز. لذلك ، ابدأ بتثبيت بعض الاقتباسات أو الرسائل الإيجابية والمحفزة لنفسك في منطقة عملك. ضع لوحة تثبيت يمكنك رؤيتها بسهولة وقم بإضافة عبارة التشجيع عليها بشكل منتظم. هذه الأشياء دائما تشعرنا بالسعادة.

4 نصائح مجربة لاستعادة شغفك بالعمل

2.تجنب الحديث السلبي الذي لا طائل من ورائه

يميل الزملاء إلى النميمة عن الآخرين والانغماس في النقد غير المجدي للآخرين. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى الذكاء وعدم الانغماس. لا شيء سوى التعاسة المطلقة عندما تنخرط في محادثات غير قادرة على العمل. امتنع عن النميمة التي لا قيمة لها ، وركز على عملك ولا تدع أي شخص يثنيك عن فعل ما تريده. عليك ان تؤمن بنفسك.

4 نصائح مجربة لاستعادة شغفك بالعمل

3.خذ فترات راحة والعب

بدلًا من الجلوس في روتين رتيب ، قم بتغيير الروتين. العب لعبة ، خذ فترات راحة متكررة. تمشى قليلاً خارج المبنى. يمكنك الاستثمار مع الزملاء في شراء طاولة سنوكر مثلاً كاستثمار لمرة واحدة ، اعتمادًا على مصادرك واحتياجاتك. إذا لم يكن هناك شيء آخر ، خصص ساعة لقضاء وقت الغذاء مع زميل أو أحد الأصدقاء الذين يعيشون بالقرب منك ولا تتحدث عن العمل على الإطلاق.

4 نصائح مجربة لاستعادة شغفك بالعمل

4.ابحث عن هدف حياتك

نعم أنت عالق في هذه الوظيفة التي لا تحبها ولكنك بحاجة إليها لدفع الفواتير ولكن هل هذا كل شيء؟ لابد أن هناك شيئًا ما كنت ترغب دائمًا في القيام به، رؤية ، هدف لحياتك. ابحث عنها ، ادفع نفسك ، إذا كان عليك الدراسة من أجل نوع معين من المهنة في المستقبل القريب ، ابدأ العمل من أجلها. إذا كنت ترغب في التخفيف عن نفسك قم بالسفر ، تطلع إلى تلك الرحلة في نهاية هذا الأسبوع. اذهب في رحلات منتظمة داخل وخارج البلاد حسب ميزانيتك حتى لو كانت رحلات قصيرة.

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