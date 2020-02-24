رسائل ومسجات عيد الأم 2020

في كل عام تمرّ مناسبة عيد الأم وهي تحمل معها الكثير من التشويق، والذي يجعلها مناسبة ثمينة لتقديم الهدايا المحببة للأم بأنواع مختلفة.

حيث يحتفل العالم بعيد الأم تعبيراً عن الإمتنان والمحبة لها فهي رمز العطاء اللامتناهي، ولكل من يحب أن يصبّح على والدته برسالة تهنئة معطرة بكلمات بالحب.

وإن كنتِ تبحثين عن لفتة معنوية جميلة بمناسبة عيد الأم، فلا بأس من أن ترسلي لها بعض من هذه الرسائل القصيرة، إلى جانب الهدايا الأخرى التي ستقدمينها لها.



"موقع بوابة الشرق الأوسط" يقدم لكم مجموعة رسائل ومسجات عيد الأم لتهنئة والدتك على الواتساب والموبايل في عيدها:



1- إلى أغلى وأعز الناس، سنه مباركة يا تاج الراس



2- يا أغلى ما فى الكون، يومك أحلى وأجمل يوم، يجمعنا كلنا حوليك دوم



3- تهئنة مليانة ورد وفل، أرسلها قبل عيدك ما يهل،يا أمى علشان أكون قبل الكل



4 - باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك،بحبك يا أمى



5- أنا لي قلب ما يقسى، ولي عقل ما ينسى، ولي أم بدونها ما أسوى



6 - الليل له آخر، والعمر له آخر، بس بصراحه حبك لينا ما له آخر، بنحبك يا ماما



7 - سامحيني لو كنت عنك غايب، يا أمي يا ست الحبايب



8 - لو كان عندي كتير هموم، وكان عندي الشغل بالكوم، بين حضنك كل شئ بيهون



9 - مرت سنة بكل ما فيها،وجت سنة أحلى ما فيها، إنك لسة معاي فيها



10 - أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك وأنا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك



11 - أمــي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع . أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم



12 - أمي .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة



13 - أمـــي .. ما أتصور حياتي من دونك … العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك … أدعي ربي ما يحرمني وجودك … كل عام وإنت بخير .



14 - أمي .. إنت حبك عن جميع الناس غير .. بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير .. ينغملك ويقولك كل عام وإنت بألف خير يلي بوجودك بيننا علطول يعم الخير



15 - أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

16- ابنك يطلب منكِ أن ترضي عنه ويدعو لكِ بطول العمر. خذي من عمري يا أمي.

17- أمي يرقص قلبي في يومك. وروحي تركض لجانبك. وإحساسي يطير بِحُبِك. وحواسي كلها تهنئك وتقول لكِ: كل سنة وأنتِ بألف خير يا أمي.

18- أحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكِ. يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي.

19 - أمي، حبك يختلف عن جميع الناس. أرسل لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير. ليقول لكِ كل عام وأنتِ بألف خير وبوجودك بيننا على طول يعم الخير.

20- - اليوم فرصة لرؤية صور أمهات أصدقائنا كلهم، على الفيسبوك، كل سنة وأنتِ طيبة يا حلوة.

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