3 نصائح هامة عند قضاء عطلة الصيف في إيطاليا فيما يلي أحدث القواعد واللوائح التي يجب أن تعرفها لتجنب الوقوع في بعض المشاكل الشائعة في جميع أنحاء إيطاليا.

لطالما واجهت إيطاليا مشكلة السياحة المفرطة ولسبب وجيه: البلد وجهة رائعة للزيارة ، والعالم بأسره يريد الذهاب إلى هناك. الآن ، بذلت الحكومة جهودًا منسقة لوقف موجة اجتياح المدن والبلدات والشواطئ من خلال وضع بعض القواعد. ومن الأفضل أن تنتبه أو ستضطر الى دفع غرامات باهظة.

4 نصائح هامة عند قضاء عطلة الصيف في إيطاليا

فيما يلي بعض القواعد واللوائح التي تحتاج إلى معرفتها:

ملابس السباحة فقط على الشاطئ

في سورينتو ، سئم السكان المحليون من معاملة الزوار للبلدة بأكملها على أنها امتداد للشاطئ. أعلن العمدة ماسيمو كوبولا عن غرامات تصل إلى 500 يورو إذا وجد أي سائح مرتديًا ملابس السباحة أو عاري الصدر في الشارع. توجد قاعدة مماثلة بشأن "مكافحة البيكيني" في رابالو على الريفييرا الإيطالية. بالإضافة إلى ذلك ، في مدينة برايا ماري في كالابريا ، هناك أيضًا حظر على المشي حافي القدمين. في سينكتيري على البحر، لا يمكنك التنزه في المسارات الساحلية بأحذية خفيفة أو صندل - إذا فعلت ذلك ، فإنك تخاطر بالتعرض لغرامة تصل إلى 2500 يورو.

لا للمناشف

على شاطئ لا بيلوزا الجميل في سردينيا ، هناك قلق كبير من فقدان الرمال. تم تقييد وصول الزوار إلى 1500 شخص يوميًا ، وفُرض حظر على المناشف لأن الرمال تعلق في المناشف. لذلك سيتعين عليك الآن استئجار كرسي تشمس ، ودفع رسوم دخول بقيمة 3.50 يورو ، وارتداء سوار تعريف أصفر على الشاطئ.

تحديد حركة السيارات في أمالفي

لتجنب الاختناقات المرورية والازدحام الذي ينتشر في نهاية الأسبوع على ساحل أمالفي ، تم وضع مخطط بسير السيارات حسب لوحات الأرقام. يسمح هذا القانون الصيفي على الطريق الذي يربط بوستيانو بـ فيتر سول مارى للسيارات ذات لوحات الأرقام المنتهية بأرقام زوجية بالعمل في الأيام الزوجية ، وبالمثل بالنسبة للوحات الأرقام المنتهية بأرقام فردية. تنطبق هذه القاعدة من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع حتى نهاية سبتمبر ، وتُعفى سيارات الأجرة والحافلات العامة.

ادفع للذهاب الى الشاطئ

تفرض العديد من الشواطئ في إيطاليا الآن رسوم تغطية صغيرة لحماية الكثبان الرملية والنباتات ، خاصةً عندما يصبح هناك الاكتظاظ المعتاد في الصيف. تتراوح الرسوم من 3.50 يورو إلى 1 يورو.

4 نصائح هامة عند قضاء عطلة الصيف في إيطاليا

قوانين المدينة:

يتعين عليك الآن الحجز المسبق ودفع رسوم دخول لزيارة البندقية (دون إطعام الطيور في ساحة سان ماركو) ، وعليك التحرك في روما، حيث قائمة الممنوعات والمحظورات متنوعة ومختلفة ما بين السلوكيات المستهجنة والأخرى التي قد تعرضك للغرامة:

يمنع:

الجلوس على الدرج الإسباني أو جر عربة أطفال أو حقيبة بعجلات لأعلى أو لأسفل.

التقاط الصور داخل كنيسة سيستين

تناول الطعام في أي من مناطق الجذب الشهيرة في المدينة

الصعود إلى نافورة تريفي أو الوقوف بالقرب منها

تنظيم تجمهر في أي حانة

وضع قفل الحب بجسر في روما أو في البندقية

وضع الفم مباشرة على إحدى نوافير الشرب العامة ؛ ويجب وضع يديك تحت الصنبور بدلاً من ذلك .

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