4 وصفات طبيعية لتقوية أظافر العروس، 4 فيتامينات لنمو أظافرك قبل حفل الزفاف، عزيزتي العروس يمكنك البدء بتطبيق الوصفات وتناول الفيتامينات قبل حفل زفافك بثلاث أشهر تقريباً وممكن أقل وذلك لتضمني أظافر رائعة وصحية في يوم زفافكِ.

تعتبر الأظافر الطويلة والقوية أجمل وأجذب من الاظافر القصيرة والهشة فهي تزيد من جمال اليدين سواء في حفل زفافكِ أو أي مناسبة تهمك، ولا بد أن تبدأي من اليوم في عمل وصفات وخلطات لتقوية أظافرك وبالإضافة إلى فيتامينات مهمة للأظافرلمنع تكسرهم وتقصفهم.

4 وصفات طبيعية لتقوية أظافر العروس اختاري ما يناسبك

وصفة الثوم والليمون لتقوية أظافر العروس

وصفة الثوم والليمون لتقوية أظافر العروس قادرة على جعل الأظافر قوية وصحية وتعالج التكسر والتقصف وخصوصاً إذا التزمتي على تطبيقها بشكل يومي، لذلك قومي بتقطيع 3 فصوص من الثوم ثم اخلطي الثوم مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ثم ضعي ليمون واخلطيهم مع بعضهم البعض لمدة 10 دقائق تقريباً وضعيهم في الثلاجة، النتائج مضمونة وسريعة.

وصفة عصير البرتقال لتقوية أظافر العروس

وصفة عصير البرتقال لتقوية أظافر العروس هي وصفة سهلة التحضير وفعالة في جعل الأظافرك طويلة وذلك بسبب وجود حمض الفوليك المهم لنمو الأظافر وبالإضافة إلى وجود فيتامين سي والذي يحفز على إنتاج الكولاجين ويحافظ على صحة الأظافر، والطريقة هي قومي بنقع أظافرك في عصير البرتقال لمدة 10 دقائق تقريباً ثم قومي بغسل يديك جيداً وضعي مرطب.

وصفات طبيعية أخرى لتقوية أظافر العروس

زيت الزيتون والطماطم

زيت اللّوز الحلو مع زيت الخروع

عصير اللّيمون والفازلين

زيت جوز الهند

زيت الثوم

وصفة زيت الزيتون لتقوية أظافر العروس

وصفة زيت الزيتون لتقوية أظافر العروس، يتمتع زيت الزيتون بفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن فوائد زيت الزيتون للأظافر هو تقوية الأظافر وجعلها صحية وقوية غير هشة وتعمل علة تغذيتهم وترطيبهم، قومي عزيزتي العروس بغمس أظافرك في زيت الزيتون لمدة ربع ساعة تقريباً أو أكثر حسب رغبتكِ ثم اشطفيها بالماء وجففيهم.

وصفة زيت بذور الكتان لتقوية أظافر العروس

وصفة زيت بذور الكتان لتقوية أظافر العروس، من فوائد زيت بذور الكتان أنها فعالة في علاج مشاكل الأظافر وتجعلهم أكثر صحة، وهذه الوصفة لا تحتاجين سوى زيت بذور الكتان لتدليك أظافرك لبضع دقائق، قومي بعمل هذه الوصفة مرتين فقط في اليوم.

4 فيتامينات لنمو أظافرك قبل حفل الزفاف

فيتامين B12 لنمو أظافرك قبل حفل الزفاف، تمنع أظافرك بالنمو بشكل منحني، وتعمل على تقويتهم.

فيتامين E أو H لنمو أظافرك قبل حفل الزفاف، فيتامين E أو H سوف يساعد على نمو أظافرك بشكل أقوى وأكثر سمكاً خصوصاً غذا كانت هشة ومن النوع التي تنكسر بسرعة.

حمض الفوليك لنمو أظافرك قبل حفل الزفاف، يا عزيزتي العروس إذا كنت تعانين من البقع الملونة أو تلون في أظافرك حمض الفوليك يعالج هذه المشكلة تماماً.

الحديد لنمو أظافرك قبل حفل الزفاف، لأنه فيتامين الحديد يحارب البقع البيضاء ويساعد على نمو الأظافر بشكل أقوى وأسرع.

وصفة سهلة ومجربة للحصول على يدين ناعمتين

وصفة للحصول على يدين ناعمتين قبل زفافك قومي بوضع ملعقتين حجم صغير من زيت الزيتون ثم ضعي رشة من الملح واخلطيهم جيداً حتى تصبح عجينة ثم ضعي قطرات من عصير الليمون، ثم نفركهم جيداً وندلك اليدين بالوصفة لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم نغسل اليدين ونضع كريم مرطب لتصبح ملمسهم مثل الحرير.

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