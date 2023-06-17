البوابة - هل تحب تناول ستيك شرائح اللحم في عطلة نهاية الأسبوع؟ نقدم لكم 3 وصفات شهية وسريعة لتحضير شرائح اللحم "ستيك" مقلية أو مشوية أو بنكهات مختلفة.

4 وصفات لتحضير شرائح اللحم "ستيك"

تعتبر شرائح اللحم مصدرًا جيدًا للبروتين والحديد والمواد المغذية الأخرى. يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي إذا تم تناوله باعتدال. فيما يلي بعض الفوائد الصحية لشرائح اللحم:

البروتين: شرائح اللحم مصدر جيد للبروتين الضروري لنمو العضلات وإصلاحها. يساعد البروتين أيضًا في الحفاظ على شعورك بالشبع والرضا بعد تناول الطعام.

الحديد: تعتبر شرائح اللحم مصدرًا جيدًا للحديد ، وهو أمر مهم لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى التعب وضيق التنفس ومشاكل صحية أخرى.

الزنك: شريحة لحم هي مصدر جيد للزنك ، وهو مهم لجهاز المناعة والتئام الجروح والخصوبة.

فيتامين ب 12: شرائح اللحم مصدر جيد لفيتامين ب 12 المهم لوظيفة الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

الكرياتين: شرائح اللحم مصدر جيد للكرياتين ، وهو مركب يساعد على توفير الطاقة للعضلات.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن شرائح اللحم تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول. إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية ، فمن المهم الحد من تناول شرائح اللحم.

فيما يلي بعض النصائح لتناول شرائح اللحم بطريقة صحية:

اختر قطع اللحم الخالية من الدهون ، مثل شريحة لحم الخاصرة أو لحم الخاصرة أو لحم المتن.

تقليم أي دهون مرئية من الستيك قبل الطهي.

قم بطهي شرائح اللحم حتى تصبح متوسطة النضج أو متوسطة النضج.

قلل من تناولك لشرائح اللحم إلى 3-4 أونصات يوميًا.

قم بتقديم شرائح اللحم مع إضافات صحية ، مثل الخضار المشوية أو الأرز البني أو الكينوا.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك الاستمتاع بشرائح اللحم كجزء من نظام غذائي صحي.

4 وصفات لتحضير شرائح اللحم "ستيك"



1. ستيك مقلي Pan-Seared Steaks

تعتبر طريقة كلاسيكية وسهلة لطهي شرائح اللحم. ببساطة قم بتتبيل شريحة اللحم بالملح والفلفل ، وقم بتسخين مقلاة على نار متوسطة عالية ، ثم أضف ملعقة كبيرة من الزيت. اشوي شرائح اللحم لمدة 3-4 دقائق لكل جانب أو حتى تصل إلى النضج المطلوب.

2. ستيك مشوي Grilled Steak

خيار رائع آخر. سخن الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية وادهن الستيك بالزيت. تبل الستيك بالملح والفلفل ، واطهيه لمدة 4-5 دقائق لكل جانب أو حتى يصل إلى النضج المطلوب.

3 .فاهيتا ستيك Steak Fajitas

هي طريقة ممتعة وسهلة لتقديم شرائح اللحم. قطعي الستيك إلى شرائح ثم اطهيه في مقلاة أو على الشواية. قدمي الستيك مع طبقة الفاهيتا المفضلة لديك ، مثل الفلفل المشوي والبصل والجواكامولي والقشدة الحامضة والجبن.

4. ستيك ماريناد Steak Marinade

طريقة رائعة لإضافة نكهة لشريحة لحمك. هناك العديد من وصفات التتبيل المختلفة المتاحة ، ولكن يمكنك صنع صلصة بسيطة من الماء المالح وزيت الزيتون وصلصة الصويا وصلصة ورسيستيرشاير والثوم والأعشاب. انقع اللحم لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل.

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لطهيها ، فإن الستيك هو وجبة لذيذة ومرضية. لذا اشعلوا الشواية ، سخنوا المقلاة أو انقعوا شرائح اللحم واستمتعوا!

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