5 أبراج صفاتهم التدليل والحنان

برج العقرب

لأن مواليد هذا البرج يتمتعون بحساسية زائدة، فإن أقل كلمة أو موقف ولو صغير يؤثر في حالتهم، وخصوصا نساء هذا البرج، وإذا ما حدث العكس يخلق أصحاب البرج مشكلات لا حصر لها.

صفات الأبراج في الحب

برج السرطان

مواليد السرطان وخصوصا النساء يتمتعون بشخصية حساسة جداً ورومانسية لأبعد مدى وهو ما يجعلها تتطلع دوما إلى التدليل ولا يمكنها التنازل عن الحنان الزائد، ويعشقون الورد والهدايا والمفاجآت الدائمة.

برج الحوت

مثل الأبراج المائية تعتبر الأنثى الحوت عاشقة للتدليل والكلام المعسول، لأنها شخصية عاطفية تهتم بالتفاصيل، وتكون محط أنظار حبيبها ومحور حياته كلها.

برج القوس

مواليد برج القوس تتمتعن بالجاذبية والجمال ما يجعلهن محط أنظار الجميع لذا فإنهن تترقبن التدليل الدائم، وهي نقطة هامة ومحورية لديهن في أي علاقة.

أهم مميزات وعيوب برجك...تعرف عليها!

برج الجدي

على الرغم من أن مواليد هذا البرج عمليين وجادين، وليسوا رومانسيين بالقدر الكافي، إلا أنهم من أكثر الأشخاص الذين يتمنون التدليل والحنان، وهو ما يجعلهم سعداء جدا، حتى لو لم يظهروا ذلك، وهم لا يطلبون أبدا من الطرف الآخر، ويتطلعون إلى أن تكون هناك مبادرة دائمة.

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جوانب صعبة ومخيفة في شخصية كل برج

الشكل الخارجي لكل برج بشكل منفصل