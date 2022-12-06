5 أبراج عصبية وتحب المشاجرات كلنا نمر بمواقف صعبة، ولكن بينما يحتفظ بعض الأشخاص بالهدوء حتى لو كان عالمهم ينهار، هناك من يفقد أعصابه ويقوم بأفعال وأقوال يمكن أن تكون مؤذية. ولكن للأسف، هناك أوقات لا يمكنك فيها كبح جماحهم.

5 أبراج عصبية وتحب المشاجرات

برج الحمل

يعرف برج الحمل بأنه عصبي بطبيعته. يتضايق ويفقد صبره بسرعة كبيرة. نتيجة لذلك ، يدخل في مشاحنات كثيرة مع الأشخاص من حولهم. الامر الجيد هو أنه لا يحمل ضغينة ولكن الجانب السلبي هو أنه يطلق غضبه بسرعة. وبمجرد أن يغضب ، فأنه سيغضبك بسبب أسلوبه العدواني.

5 أبراج عصبية وتحب المشاجرات

برج الثور

يميل الثور إلى الانخراط في الكثير من المشاجرات. ينفعل عندما لا يطيعه أحد. ويبدأ بالصراخ على الشخص الذي يقف امامه بحيث يمهد الطريق للشجار بشكل عام. على الرغم من إنه قد يناقش الأمور بشكل عام بقدر كبير من الهدوء ورباطة الجأش إلا انه غالباً ما ينفجر في النهاية.

5 أبراج عصبية وتحب المشاجرات

برج الجوزاء

يميل الجوزاء إلى الشجار كثيرًا مع والديه وشريكه واصدقائه. فهو نادراً ما يظهر أي احترام مما يؤدي الى المشاكل مع الآخرين. يستخدم الجوزاء هذا الطريق في الغالب لجذب الانتباه أو لإنجاز مهامه. يستعمل الجوزاء كلمات مؤذية للغاية. وقد يستخدم يده وللأسف لا يمكن التنبؤ بتصرفاته لأنه متقلب للغاية.

5 أبراج عصبية وتحب المشاجرات

برج الأسد

يعرف مولود برج الأسد بأنه عديم الصبر ولا يمكنه تحمل الأشخاص الذين لا يحترمونه. عادة ما يلجئ الى الحرب الباردة من خلال تجاهل الشخص الآخر أو عدم التحدث معه لبضعة أشهر أو سنوات. يمكن أن يدخل في معركة لفظية لا نهاية لها مع الشخص الأخر ولديه عادة جعل الموقف شخصيًا للغاية حتى يحصل على اعتذار كامل.

5 أبراج عصبية وتحب المشاجرات

برج العذراء

يميل برج العذراء إلى الشجار كثيرًا لأنهم بحاجة إلى إثبات أنهم أقوياء وأيضًا لإحباط الآخرين. يعاني أغلبهم من تدني الثقة واحترام الذات. وهذا هو السبب في أن برج العذراء يستخدم هذا التكتيك ليثبت انه قوي أو يتخذ مكانه في المجتمع.

قد يكون السرطان ، الميزان ، العقرب ، القوس ، الجدي ، الدلو والحوت عصبين أحياناً لكنهم يستطيعون السيطرة على غضبهم في معظم الأوقات.

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