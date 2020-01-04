5 أبراج لا تتحمل ألم الانفصال بسهولة وتبحث عن الانتقام

كل شخص لديه طريقة مختلفة في التعامل مع الانفصال - البعض قد يتحرك بسرعة بينما البعض الآخر قد يستغرق بعض الوقت لمعالجة مشاعرهم. قد يظل بعض الأشخاص متمسكين بشعورهم الأولي بالغضب لفترة طويلة وقد لا يهدئون إلا بمجرد أن يشعروا بأن شريكهم السابق تاب أو تأسف على الانفصال. شخصية الشريك تعتمد كثيراً على طريقته في التعامل مع المشاعر السلبية بعد الانفصال. لذلك ، دعونا نلقي نظرة على عدد من الابراج التي لديها سمات العاشق الأقل تسامحاً.

العقرب

أصحاب هذا البرج عشاق عاطفيون جدا. واصعب شيء على العقرب القيام به عندما يكون في حالة حب هو قبول الانفصال. رد فعلهم الأولي الهادئ يمكن أن يتحول بسرعة إلى غضب وإحباط وقد يدفعهم إلى التخطيط للانتقام. ويمكن لمولود العقرب أن يحمل ضغينة لفترة طويلة تمتد إلى سنوات. وقد يتراجع عندما يجد حباً جديداً.

الجدي

الجدي لديه هذا الميل إلى تحليل كل شيء - سواء كان ذلك في حياتهم المهنية أو الشخصية. إنهم يحبون الألغاز لأنهم باحثون جيدون عن الإجابات. ولكن بعد الانفصال، يبدأ معظم مواليد الجدي في رحلة تحليل ذاتي تحاول اكتشاف ما حدث من خطأ وغالبًا ما يلومون انفسهم على ذلك. لكن عندما يدركون أن الشريك مسؤول بنفس القدر عن الانفصال، فإنهم غالبا ما يشعرون بالغضب والاحباط. وكلما زاد غضبهم كلما زادت عيوب شريكهم السابق في أعينهم. غالبًا ما يقودهم بحثهم عن إجابة الى طرق أبواب شريكهم السابق ويستغرق الجدي وقتًا طويلاً للتغلب على هذا الغضب بعد الانفصال.

الميزان

لا أحد يحب التوازن والانسجام في حياتهم أكثر من الميزان. بينما يؤدي الانفصال إلى تعطيل التوازن في حياته المتوازنة ، وهذا هو السبب في أن مواليد هذا البرج يصبحون منزعجين جدًا عندما يتعرضون للرفض من الشريك. الميزان يعلم كيفية التمسك بأعصابه اثناء الغضب. في حين أن داخلهم يحترق من الغضب.

العذراء

يمكن ان يذهب مولود العذراء الى أي مدى للحفاظ على شخص قريب أو عزيز سعيد بقربهم. عندما يكون العذراء في علاقة حب، يكون هو الأكثر حبًا ورعاية. لكن طبيعة برج العذراء المحببة تشبه سيف ذو حدين لأنهم عندما يمرون بحالة انفصال، يمكن أن يصبحوا سامين جدًا لأنهم ينمون مرتبطين عاطفياً بعشقهم بحيث يكاد يكون من المستحيل عليهم سحب جميع المشاعر عند الانفصال. لا يبدأ العذراء في تذكر أسرار شريكهم إلا بعد حدوث الانفصال ، والتمسك بها بعناية لاستخدامها كذخيرة في المستقبل. نظرًا لأن العذراء يبحث عن التوازن باستمرار ، فإنهم يريدون إلحاق نفس الألم بنفسه كالشريك.

الثور

الثور شخص لا يقع في الحب من اول نظرة. فالثور المفكر بهدوء و العملي يأخذ فترة من الوقت قبل أن يستثمر وقته، طاقته، وعاطفته مع شخص أخر وعندما يقوم بذلك، ينوي القيام به لأخر حياته، اذا لم تكن صداقة طويلة الأمد فهي علاقة لا تنتهي. لذلك يمكن أن يكون الانفصال حدثا ضخما بالنسبة له وحالة غير سهلة لذلك فسوف يقوم باي شيء للحيلولة دون حدوث ذلك واذا فشل فسوف يراقب عن كثب حياة شريكه الجديدة بعيدا عنه وتنمو الضغينة في قلبه يوما بعد يوم.