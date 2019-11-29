5 أخطاء شائعة عند استخدام العطر وطرق إصلاحها

يعتبر فصل الشتاء هو الفصل الأمثل لرشّ العطر، كل من يبتعد عن استخدام العطور في فصل الصيف بسبب العرق والشعور بعدم الراحة مدعو إلى العودة لاستخدام اليومي في الأيام الباردة والتمتع بالرائحة اللطيفة.

تبدو عملية رشّ العطر أبسط ما يكون- رشّة خفيفة فقط، لكن من أجل "رشّ" العطر كاللازم فمن المفضل معرفة عدة قواعد أساسية.

لكي نستخدم جميعنا العطر بشكل صحيح ونستفيد منه إلى أقصى حدّ، قمنا بجمع 5 أخطاء شائعة- وكيف يمكن اصلاحه:

1.فرك العطر على البشرة

يميل الكثيرون منا وبشكل طبيعي إلى رشّ العطر على مفصل يد واحدة وتمريره إلى اليد الثانية بواسطة فرك اليدين ببعضها البعض، والبعض منا سيقوم بعملية الفرك وبشكل طبيعي على الرقبة أيضًا، على ما يبدو لنثر العطر على منطقة أوسع.

عمليًا حركة الفرك تؤدي إلى تسخين البشرة مما يؤدي إلى تغيّر الرائحة الأصلية للعطر. من أجل المحافظة على الرائحة واطالة مدة بقائها على البشرة يجب على البشرة أن تمتص العطر بشكل طبيعي بدون أن نحاول مساعدته.

2.عدم الحرص على التخزين المناسب

بكل ما يتعلق بتخزين قناني العطر الخاصة بك يجب التعامل معها تقريبًا كما لو كانت كائن حيّ حيث أنها حسّاسة جدًا للتغييرات من حولها. تؤدي التغييرات بدرجة الحرارة إلى خلق ردود فعل كيماوية بين مكوّنات العطر وقد تتلفه. الرطوبة العالية تضرّ بالعطر ولذا يجب الامتناع كليًا عن تخزين العطر في غرفة الاستحمام أو تعريضه للضوء القوي والمباشر لأن هذا يتلفه ولذا من المهم إبعاده عن أشعة الشمس التي تدخل عبر النافذة وعدم وضع القنينة تحت إضاءة ساخنة.



تتوفر معظم العطور في قناني جميلة جدًا والتي نستمتع بعرضها على الرف، لكن إذا كان من المهم لك المحافظة على العطر لفترة طويلة فمن الأفضل أن تعرف أن أفضل طريقة لتخزينه هي داخل علبة الكرتون الأصلية ووضعه في مكان تبقى به درجة الحرارة نسبيًا ثابتة، مثلًا في خزانة.

3.قناني كبيرة

تتوفر العطور بقناني والتي تحتوي على كميات مختلفة، غالبًا بين 50 إلى 150 مل. تعتبر القناني الكبيرة اقتصادية أكثر من حيث السعر للمل، لكن إذا كنتم لا تستخدمون العطر يوميًا، أو معتادون على استخدام عطور مختلفة في الوقت نفسه، فمن المفضل شراء عطر بقنينة صغيرة.

تمرّ قنينة العطر التي قد استُخدمت وبقيت لفترة طويلة على الرف بعملية أكسدة طبيعية والتي تغيّر تركيبتها وتضرّ بجزيئات الرائحة بها. إذا كنت قد استخدمت قنينة عطر قبل أكثر من سنة فعليك أن تنتبهي إلى التغييرات في اللون أو الحموضة التي ترافق الرائحة والتي قد تدلّ على أن العطر تالف.

العطر الذي لا يتم تخزينه كما يجب قد يتلف أيضًا خلال مدة أقل.

4.نشمّ الرائحة على ورقة أو على صديقة

هنالك تأثير للحموضة الطبيعية للبشرة على الرائحة النهائية للعطر على جسمك، لذا حتى إذا كنت قد شممت عطر رائع على صديقة أو على ورقة في الحانوت فلا يفضّل الإسراع لشرائه قبل أن تكون قد جرّبته على جسمك. عندما تختارون عطرًا قوموا برشّه على مفصل اليد، انتظروا على الأقل 10 دقائق وعندها فقط قوموا بشمّه.

5. لا نرشّ العطر بطريقة صحيحة

العطر الذي نرشّه على البشرة الجافة لن يدوم طويلًا، لكي يتم امتصاصه جيدًا على البشرة يجب رشّه على بشرة رطبة قليلًا، انما من المهم استخدام كريم جسم برائحة مشابهة للعطر (تعرض الكثير من الماركات كريم جسم مشابه لعطورها) أو استخدام كريم جسم بلا رائحة.

يجب رشّ العطر على مناطق مكشوفة في الجسم، غير مغطاة بالملابس، الأماكن المفضلة هي أماكن النبض ومفاصل اليدين، الجزء الداخلي من المفصل (عندما نرتدي بلوزة ذات أكمام قصيرة)، على الرقبة وخلف الأذنين. من المهم أن نشدّد على أن هذا صحيح خصيصًا للطقس اللطيف أو البارد. في فصل الصيف، عند تصبّب العرق، من المفضل عدم رشّ العطر مباشرة على الجسم، في هذه الحالة من المفضل رشّه على الشعر.

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