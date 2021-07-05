5 أخطاء يجب تجنبها عند تنظيف المنزل

قد لا يكون تنظيف المنزل هو النشاط المفضل لديك، ولكنه ضروري. خصوصاً إذا كنت تريدين طرد الأوساخ، ومنع التسمم الغذائي، والضياع وسط أكوام الفوضى...

يرغب معظمنا فقط في إنجاز الأعمال المنزلية في أقصر وقت ممكن مع أفضل النتائج لجهودنا. لمساعدتك على ذلك، إليك أهم خمسة أخطاء في التنظيف ربما تقومين بها.

الخطأ رقم 1: تأجيل التنظيف

هل تمسح الهلام الذي يقع إلى الأرضية على الفور أم تتركه لبضعة أيام؟ حتى لو كنت في عجلة من أمرك، إذا تركتها على الأرض ، سيتجمع عليها النمل والحشرات. يمكنك قضاء 15 أو 20 ثانية الآن في الاعتناء بالمشكلة أو قضاء 20 إلى 30 دقيقة في وقت لاحق تنظيف الفوضى.

ينطبق المبدأ نفسه على أي مهمة تنظيف تقريبًا. بضع دقائق في التنظيف وترتيب الغرف كل يوم يجعل التنظيف "العميق" أسهل بكثير. ينبغي تعقيم مناطق إعداد الطعام في المطبخ ، وغسل الغسيل، وتنظيف أحواض الحمامات بعد كل استخدام والتخلص من البريد والصحف والإيصالات يوميا.

الخطأ الثاني: البدء بالموقع الخاطئ في الغرفة

لا أحد منا يريد قضاء مزيد من الوقت في التنظيف مما يتعين علينا. إذا بدأت في المكان الخطأ في الغرفة عند إجراء تنظيف شامل ، فسيتعين عليك تتبع الخطوات وتكرارها.

أولاً ، التقاط الأشياء التي لا تنتمي إلى الغرفة. ارمي النفايات او رتب الملابس في الأماكن المناسبة.

عندما تكون جاهزًا للتنظيف ، ابدأ من الاعلى للأسفل. مثلا إذا بدأت بتنظيف الأرضية ثم انتقلت إلى إزالة الغبار المتراكم، ونفض الفراش والأثاث، سيكون عليك تنظيف الأرضية مرة أخرى. عند تنظيف جدران الحمام والأبواب والنوافذ ، ابدأ من الأعلى ولن تضطر إلى العودة لمسح الماء.

الخطأ الثالث: استخدام منتجات التنظيف الخاطئة

يمكن أن يعني استخدام منتج تنظيف غير قوي بما يكفي تراكم بقايا الأوساخ وبالتالي تكرار المهمة. هل سبق لك أن غسلت الملابس فقط لتجد أن البقع تبقى؟ انت تستخدم منتج الغسيل الخطأ . اقرأ العلامات بعناية واتبع التوجيهات للحصول على أفضل النتائج.

يمكن التحقق من العلامات ليس فقط توفير الوقت ، يمكنهم توفير المال. يمكن أن يؤدي استخدام منتج التنظيف الخاطئ إلى إتلاف بعض الأسطح بشكل دائم. لهذا السبب لا يمكنك استخدام مسحوق تنظيف على الأثاث أو المنضدات الحجرية بأمان.

إذا كنت تحاول تقليل كمية المواد الكيميائية المستخدمة في منزلك ، يمكن أن تكون منتجات التنظيف الطبيعية أو الخضراء فعالة إلى حد كبير إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

الخطأ الرابع: استخدام أدوات التنظيف القذرة

يمكن للأدوات التي تستخدمها للتنظيف أن تزيد الأمور سوءًا وتنشر البكتيريا والعفن حولها. إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح ، إسفنج المطبخ هو أرض خصبة للبكتيريا القولونية (السالمونيلا أو E.coli). يمكن للغسالة التي لم يتم تنظيفها بانتظام ترك رائحة الغسيل رهيبة. وكيس المكنسة القذر يمكن أن ينفث الغبار مع كل استخدام.

خذ وقتك لغسل اقمشة التنظيف ، والممسحة وفرش التنظيف والفلاتر وكيس المكنسة بين كل استخدام. تعامل مع كل مهمة تنظيف باستخدام مواد قابل للتخلص منه.

الخطأ الخامس: عدم تعليم الأطفال للمساعدة في الأعمال المنزلية

الوقت المثالي لإشراك الأطفال في الأعمال المنزلية هو عندما يكون الأطفال صغار. الأطفال الصغار يريدون أن يفعلوا كل شيء تقوم به الأم. لذا ، ابدئي بأشياء بسيطة يمكن أن يساعدوا بها مثل طي المناشف ووضعها بعيدًا أو إحضار ملابسهم القذرة إلى غرفة الغسيل. مع تقدمهم في العمر ، يمكنك إضافة المزيد من المهام الصعبة مثل القيام بالغسيل .

أنشئ مخططًا رتيبًا وأعلم الأطفال المبدأ نفسه الذي يجب عليك اتباعه - وهو أن القيام بمهام تنظيف صغيرة كل يوم يجعل المهمة العامة أكثر سهولة. بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا ، ابدأ بالمهام البسيطة مثل مسح غبار الأسطح وغسل النوافذ باستخدام المنظفات غير السامة ( الخل الأبيض المقطر والماء) ونقلها تدريجيًا إلى كل وظيفة تنظيف منزلية تقريبًا.

سيكون هناك بعض التذمر ، لكنهم سيفعلون ذلك لصالحهم ففي يوم سيضطرون لتنظيف منازلهم.

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