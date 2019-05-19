5 أسئلة تساعدك على معرفة مدى نجاح علاقتك الزوجية

ع في الكثير من الأحيان تقف العديد من العوامل السلبية حجر عثرة في طريق نجاح العلاقة الزوجية وتهدد استقرارها وديمومتها، وقد تؤدي إلى انهيارها.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بعض الأسئلة التي يجب أن يسألها المرء لنفسه لمعرفة مدى نجاح علاقته الزوجية، على النحو التالي:

１-هل يمكنك التحدث مع الشريك عن أي موضوع؟

التواصل المفتوح والصادق هو المفتاح لعلاقة صحية. إذا كنت تجد صعوبة في طرح أي موضوع أمام شريكك أو تجد صعوبة في التعبير عن أفكارك وآرائك، فقد تتحول علاقتك إلى علاقة معقدة على المدى الطويل.

２-هل ترى مستقبلك مشرقاً مع الشريك؟

إذا كنت لا تعتقد بأن شريك حياتك سيكون مصدر سعادتك في حياتك المستقبلية، فمن الواضح بأن علاقتك معه ستشهد مشاكل كثيرة.

３-هل تحب شريكك دون قيد أو شرط؟

خذ وقتك للتفكير في نوع مشاعرك تجاه شريكك وتجاه الأشياء السلبية في شخصيته. واسأل نفسك إن كنت تحبه رغم سلبياته، وإن كان الجواب بالنفي فهذا يعني بأن علاقتك به ستمر بمراحل صعبة.

４-هل الطرف الآخر يكن لك نفس المشاعر؟

لكي تكون العلاقة الزوجية ناجحة لا بد من أن تكون مشاعر الحب متساوية لدى الطرفين. البقاء في علاقة حب من جانب واحد يؤدي إلى خيبة الأمل وسوء التفاهم.

5- هل أصدقاؤك وعائلتك يحبون شريك حياتك؟

قد تحدث خلافات بينك وبين شريك حياتك على الرغم من حبك وتفاهمك معه، إن كان المقربون منك مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء لا يكنون مشاعر الود لشريكك.

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