5 أساسيات صيفية لعطلتك القادمة على الشاطئ لا ينبغي أبدًا أن تشعري بأن حزم الأمتعة لقضاء العطلة أمر متعب. لا سيما عندما تكونين على متن طائرة ذاهبة الى الشواطئ البيضاء أو تخططين للاستمتاع بغروب الشمس على الشاطئ. لا تريدين أن تحزمي ثياباً أكثر أو أقل. حزم الحقائب بالأشياء الأساسية، خاصةً منتجات البشرة والجسم لضمان بقائها رطبة ومرطبة ، وشيكًا.

5 أساسيات صيفية لعطلتك القادمة على الشاطئ

بعض هذه الأساسيات ضروري لكل الرحلات

إليك بعض الأشياء التي يمكنك حملها كجزء من ضرورياتك لقضاء إجازتك القادمة على الشاطئ:

1. حقيبة من قماش مقاوم للماء - بقدر ما يكون التواجد حول الماء أمرًا رائعًا ، فإن الخوف من بلل متعلقاتك قد يبقيك بعيدًا. قد لا ترغب في الجلوس بعيدًا عن الماء لمجرد حماية ممتلكاتك وتفويت معظم المرح على الشاطئ. يمكن أن تكون الحقيبة المقاومة للماء متعددة الوظائف رفيقك المثالي. يمكنك استخدامها لتخزين أدواتك والأشياء الثمينة الأخرى أو لملابس السباحة المبللة بعد الغطس الصباحي.

2. ثوب صيفي فوق ملابس السباحة - ارتدي ملابس السباحة أو البيكيني اذا كنت ستقضين الوقت على الشاطئ، لكن عليك حمل وارتداء فستان خفيف أو وشاح كبير ملون قومي بتحويل ملابسك من ملابس السباحة الرياضية إلى ملابس الغداء أو العشاء. اختاري وشاحاً جذابًا وملونًا لإضافة الجاذبية إلى إطلالتك وتحويل مظهرك.

3. زجاجة الماء - الترطيب ، أهم جانب عندما تكون بالخارج في الحرارة. الماء ضروري ويمكننا أن ننساه عندما نكون بالخارج تحت أشعة الشمس الصيفية. سيساعدك أخذ زجاجة ماء جيدة معك للحفاظ على الترطيب. يمكن أن تكون زجاجة ماء معزولة من الفولاذ المقاوم للصدأ لأن هذه الزجاجات تهدف إلى الحفاظ على المشروبات في درجة الحرارة التي تريدها.

4. غسول الجسم - غالبًا ما تترك الرمال ومياه البحر رائحة يصعب غسلها. يمكن للجل المنعش أن ينظف جسمك بلطف وفعالية. سواء كان ذلك للاستحمام السريع خارج الكوخ أو الحمام الفاخر في المنزل بعد أنشطة اليوم، فإن غسول الجسم سيجعل بشرتك تشعر بالنعومة والسعادة.

5. كريم واقي من الشمس - من مخاطر الجلوس الطويل تحت أشعة الشمس الإصابة بالحروق. للحصول على أجواء الشاطئ دون حروق ، استخدمي تركيبة مرطبة غير دهنية ستحافظ على بشرتك محمية في عطلتك.

الاستلقاء على كرسي الشاطئ والرياح تداعب شعرك وأنت تستمتعين الى الامواج تتصادم على الشاطئ أثناء تصفح المجلات هو حلم العطلة المثالي. ضعي هذه الضروريات في حقيبتك وستحصلين بالتأكيد على رحلة ممتعة! استعدي واستمتعي بهذه الشمس!

اقرأ أيضاً:

جميلة البوابة: نصائح للعناية ببشرة المراهقات

حسناء البوابة: أفكار لطيفة لأزياء الصيف اليومية