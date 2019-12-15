5 أساليب تساعد في الوقاية من إنفلونزا الخنازير

إنفلونزا الخنازير هو أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتقل من الخنازير إلى الإنسان عند التعامل مع تلك الحيوانات بصورة مباشرة بشكل عام وهو ليس مرضاً حديثاً بل كان من المعتاد أن تحدث العدوى بين الخنازير فقط، ولكن التطوّرات التي حدثت في الفيروس أدت إلى انتقال العدوى من الخنزير للإنسان، ومن الإنسان للإنسان فيما بعد، وتزداد حالات الإصابة والعدوى كل عام في أواخر الخريف والشتاء من كل عام في حالات ظهور بؤر إصابة.

ومع انتشار هذا المرض مؤخرًا نقدم لكم في هذا المقال مجموعة من الأساليب التي تساعد في الوقاية من إنفلونزا الخنازير:

1- يجب تكرار غسل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات في اليوم والحرص على عدم تناول أيّ أطعمة دون غسلهما.

2- تجنّب الاقتراب من الأشخاص المصابين بأعراض الإنفلونزا أو الذين يعانون من الرشح والعطاس.

3- من الضروري تجنّب ملامسة العينين أو الأنف خلال اليوم إلا في حالة التأكّد من نظافة اليدين، ويفضّل غسل الوجه بالماء والصابون.

4- تجنّب الأماكن المزدحمة والخانقة مثل وسائل المواصلات العامّة، ويفضّل عند التواجد في أماكن مزدحمة ارتداء كمامة على الأنف والفم ومحاولة عدم ملامسة الأسطح قدر الإمكان، وبعد الخروج من ذلك المكان الحرص على غسل اليدين في أقرب فرصة.

5- يظل فيروس الإنفلونزا حياً على سطح العملات الورقية لفترات طويلة قد تصل إلى خمس عشرة يوماً، ويعتبر تداول العملات الورقية أحد أهم أسباب انتقال الفيروس التي لا يعطيها الكثيرون أهمّيّة، لذا يجب الحرص على غسل الأيدي بعد إجراء التعاملات النقدية.

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إنفلونزا الخنازير