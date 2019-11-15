5 أسباب تجعل الرجل يكذب.. أهمها الخوف

لماذا يكذب الرجل؟ قد يبدو لكِ من الوهلة الأولى سؤالاً عابراً، إلا أنه ليس كذلك، فالكذب لا يتوقف عند حدّ معين، بل يمتدّ لأمور كثيرة؛ إذ في كل مرة يلجأ فيها الرجل للكذب، يضطر لإكمال هذه الكذبة والتحايل لإخفائها من خلال كذبات أخرى، وهكذا.

لماذا يكذب الرجل؟

1- خوفاً من المواجهة: يخاف الرجل من المواجهة في مواقف كثيرة. لذا، يلجأ للتهرّب والكذب، بل ومراكمة الكذبات تباعاً.

2- تجنباً للمشاكل: يتجنب الرجل المشاكل، فيقوم بالكذب. لذا، يجدر بكِ تحاشي المشاكل بقدر المستطاع؛ لتجنيب زوجكِ هذا الطبع إن كان طارئاً.

3- شعوراً بالنقص: كثيراً ما يشعر الرجل بالنقص، فيقوم بالكذب؛ لإخفاء هذه المشاعر المُحرِجة عن الشريكة.

4- خوفاً على مشاعر زوجته: كثيراً ما يظن الرجل أن الكذب من شأنه حماية مشاعر زوجته من الخدش والجرح.

5- حماية لعائلته: يلجأ الرجل للكذب؛ حماية لعائلته من الأذى ولبيته من الهدم، فيقوم بالإخفاء والكذب؛ لأجل ذلك.

يكذب الرجل لأسباب عدة معظمها مرتبط به مثل شعوره بالنقص، لكن هناك أسباب كثيرة مرتبطة بكِ أنتِ مثل التسبّب بالمشاكل بمجرد أن يقول لك زوجكِ شيئاً، أو أن تكون درجة حساسيتكِ عالية، فيلجأ في مثل هاتين الحالتين للكذب.

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