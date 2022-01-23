5 أسباب للشعور بعدم الرغبة في العمل ليس من غير المألوف أن يكره الناس وظيفتهم تمامًا. في الواقع ، هناك نسبة كبيرة من الموظفين في جميع أنحاء العالم غير راضين للغاية عن وظائفهم. إما أنهم لا يحبون راتبهم أو طبيعة عملهم أو مديرهم.

ولكن ، على الرغم من هذا الإحباط ، يوافق معظمهم على البقاء في وظائفهم لأنهم لا يريدون الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم.

دعنا نلقي نظرة على بعض الأسباب التي قد تجعلك لا تحب عملك على الإطلاق:

5 أسباب للشعور بعدم الرغبة في العمل

1. عدم الرضا الوظيفي

إذا لم تكن راضيًا عن وظيفتك ، فهي ليست الوظيفة المناسبة لك. ربما تكون قد شعرت بسعادة أكبر في الأيام الأولى ، لكن لا بأس إذا كنت تشعر بأنك بدأت تفقد الاهتمام. من المفترض أن تتطور وتترقى من خلال عملك.

5 أسباب للشعور بعدم الرغبة في العمل

2. مشاركة أقل

أحد أسباب عدم استمتاعك بعملك هو عدم مشاركتك في أنشطة المكتب. تلعب هذه دورًا رئيسيًا في تطوير مهاراتك الاجتماعية والمشاركة داخل المكتب مما يجعلك أيضًا أكثر انخراطًا في وظيفتك.

5 أسباب للشعور بعدم الرغبة في العمل

3. قلة التحديات

إذا كنت شخصًا يحب التعامل مع التحديات ، فقد تكون الوظيفة المريحة أقل استحسانًا بالنسبة لك. سيسمح لك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك بالتعلم وتجربة أشياء جديدة من شأنها أن تنسب إلى نموك المهني.

5 أسباب للشعور بعدم الرغبة في العمل

4. الإجهاد الشديد

إذا كانت وظيفتك تمنحك ضغطًا أكثر من المعتاد ، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في قرارك. لا يجب عليك التعامل مع البيئات المجهدة التي يمكن أن تزيد من مشاكل الصحة العقلية. إذا كانت الأمور أكثر صعوبة مما ينبغي ، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير الوظيفة.

5 أسباب للشعور بعدم الرغبة في العمل

5. قلة الاحترام

إذا كنت تشعر باستمرار أن لا أحد في مكان عملك يحترمك حقًا ، فقد يكون هذا سببًا كبيرًا يجعل وظيفتك تبدو محبطة للغاية. يجب أن يحترم زملاؤك ومديرك أفكارك وأن يتعاملوا معها كلما لزم الأمر. خلاف ذلك ، فإنه طريق مسدود.

المزيد من المرأة والعمل:

علاقات البوابة: حيل نفسية ستجعل حياتك أسهل

علاقات البوابة: وعود هامة من أجل حياة مهنية ناجحة