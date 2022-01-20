5 أطعمة باللون الأحمر قدميها لزوجك في يوم الحب 2022، يوم الحب أصبح قريبًا جدًا، وإلى جانب تحضير هدية لشريكك يمكنك أيضًا تحضير أطباق صحية من الفواكة والخضروات باللون الأحمر مفيدة للقلب لتجعلي سهرتك معه مميزة، إليك بعض الأطعمة المفيدة للقلب:

5 أطعمة باللون الأحمر قدميها لزوجك في يوم الحب 2022

الفراولة:

يعمل تناول 8 حبات من الفراولة يوميًا، بإعطاء نفس القدر من فيتامين ج، الذي يوفره فاكهة البرتقال،حيث أظهرت بعض الأبحاث، أن الفراولة قد تقلل من الإلتهاب، وتعمل على حماية الكلوسترول السيئ من الأكسدة، كما وتساعد على إدارة السكر في الدم، عن طريق تحسين عمل الأنسولين في الجسم، ويمكن استخدامها بالسلطات،والعصائر، ولكن يفضل أكلها طبيعيًا، للإستفادة منها بشكل أفضل.

الطماطم:

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، التي تعمل على تلوينها باللون الأحمر، وهي إحدى مضادات الأكسدة القوية، حيث أظهرت الأبحاث، بأن تناول كميات كبيرة من الطماطم، من قبل النساء، يوفر حماية كبيرة لها، من أمراض القلب المزمنة، فهي مصدر جيد للبوتاسيوم، وفيتامين ج، التي تساعد على حماية القلب، وصحته، كما وينصح بتناولها بعدة طرق، للاستفادة منها، كاستخدامها في الطبخ، مما يعزز من صحة القلب، عن طريق زيادة محتوى مادة الليكوبين.

الكرز الأحمر:

يأتي اللون الأحمر للكرز من مادة الإنثوسيانين، وهي أيضًا من مضادات الأكسدة القوية، ذات خصائص صحية فريدة من نوعها، فتعمل كمضاد للإلتهابات، وتحافظ على صحة القلب، كما وتقلل من آلام المفاصل الناتجة من أداء التمارين، ويمكن أكلها مجففة، بوضعها على سلطة الفواكه، أو استخدامها مجمدة، في عمل العصائر، للإستفادة من معادنها الصحية.

الفلفل الأحمر الحلو:

مفيد جدًا لصحة القلب، لاحتوائه على مادة الليكوبين، غير الموجود في الفلفل الأخضر، بحيث يشكل مصدرا لخفض الكلسترول، والألياف القابلة للذوبان، كما ويحتوي على فيتامينات (أ) و(ج) المضادة للأكسدة، التي تفيد القلب، ويحتوي أيضًا على عنصر البوتاسيوم، بحيث يساعد زيادة كميته في الجسم، على خفض ضغط الدم، ويعمل على خفض السعرات الحرارية، مساعدًا في ذلك على إدارة الوزن، والحفاظ على قلب سلي