5 أطعمة مهمة على وجبة السحور

تقل في شهر رمضان المبارك عدد الوجبات الرئيسية إلى اثنتان، لذلك يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول خصوصاً على وجبة السحور، كونه يحل محل وجبة الفطور في الأيام العادية، وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الأطعمة الضرورية للسحور:

1- اللبن الزبادي:

يحتوي الزبادي على الكالسيوم، والفيتامينات والبروتينات، لذا هو من الأطعمة المهمة على وجبة السحور، إضافة إلى أنه يحتوي على البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي والتي تمنع الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

2- الخبز الأسمر:

غني بفيتامين B1، الذي يعد ضرورياً لعملية التمثيل الغذائي، وبفضل الألياف الموجودة فيه، فإنه يساعد على امتصاص السكر في الدم، وبالتالي الشعور بالشبع لفترات أطول، خصوصاً وأن الألياف تساعد على الاحتفاظ بالماء داخل المعدة.

3- الفول المدمس:

من أحد الأطعمة التي تمتصها المعدة ببطئ، لذا يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أنه غني بالحديد والأملاح المعدنية والعديد من العناصر الأخرى كالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

4- لعصائر الطبيعية:

لابد من الحرص على تناول أي نوع من أنواع العصائر الطبيعية والماء.

5- الخضروات والفواكه الطازجة:

تحتوي على نسب عالية من الماء، الأمر الذي يعوض الجسم كمية المياه التي فقدها خلال فترة الصيام، إضافة إلى المعادن والفيتامينات الموجودة فيها والتي تقوي الجسم.

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