5 أطعمة يومية تسرّع فقدان الوزن

وعلى الرغم من أن الكثير منها يمكن أن يعمل من الناحية النظرية، إلا أن الطرق العصرية تعتمد على الكثير من العوامل الفريدة.

والآن، ادعت أخصائية التغذية، ميليسا ماير، أنه يمكن إنقاص الوزن دون الحاجة إلى تجويع نفسك، حيث قدمت نصائح بشأن ما يحتاجه جسم الإنسان من الطعام، لتسريع نتائج فقدان الوزن.

وتوصي ماير بضرورة البدء في تغييرات واقعية صغيرة، يمكن الاعتياد عليها بمرور الوقت.

وتبدأ أخصائية التغذية بعرض ما يجب على النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و50 عاما، تناوله يوميا:

1- زهاء 5 حصص من الخضروات.

2- حصتان من فاكهة التفاح أو الكيوي أو كوب من التوت.

3- تناول 6 حصص من الكربوهيدرات: الحبوب الكاملة وشريحة من الخبز، أو نصف كوب من الأرز المطبوخ أو المعكرونة.

4- حصتان ونصف من البروتين: 65 غراما من اللحوم الحمراء المطبوخة، 80 غراما من الدواجن، أو 100 غرام من الأسماك المطبوخة.

5- منتجات الألبان أو البدائل: كوب واحد حليب، و3/4 كوب من لبن الزبادي.

مع العلم أن الحصة الواحدة تقدر بحجم الكف أو فنجان القهوة.

وقالت ميليسا: “عندما أعمل مع المرضى لإنقاص الوزن، فإن الخطوة الأولى تتمثل في مقارنة نظامهم الغذائي الحالي بهذه الإرشادات، والتوصية ببعض التغييرات الأساسية لتناول الطعام الصحي. ومع التركيز على الأهداف الأساسية لمجموعة الطعام، تبدأ النتائج بالظهور بسرعة أكبر”.

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