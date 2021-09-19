5 أعراض لا تتجاهلها إذا كنت مصابًا بمرض السكري

قد يكون باستطاعة الجميع التعرف على علامات ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، ولكن في الواقع ليس الكثير من الناس يعرفون ما هي العلامات التي تدل على حدوث مضاعفات خطيرة في مرض السكري.

ويعد فحص أرقام الجلوكوز في الدم، والذهاب إلى المختبر لفحص الدم والتعامل مع الارتفاعات والانخفاضات اليومية لنسبة السكر جزءًا من حياة مريض السكري، وهذا يضع ضغط كبير على المريض وبالتالي تصبح هناك حالة من عدم الاكتراث بالتأثيرات طويلة المدى لمرض السكري، وفيما يلي 5 أعراض لا يجب تجاهلها بالنسبة لمرضى السكري.

أعراض لا تتجاهلها إذا كنت مريض سكري

جرح في القدم لا يلتئم أو عدوى

عادة، عندما تفكر في الاعتلال العصبي المرتبط بمرض السكري من النوع الثاني، تفكر مباشرة في الوخز الذي يحدث في الأقدام والذي يشبه نغزات الدبابيس والإبر، والاعتلال العصبي هو تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن الاعتلال العصبي يبدأ عادة في القدمين، إلّا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الذراعين واليدين والساقين، وبالتالي قد يؤدي الخدر في هذه المناطق إلى عدم ملاحظة أي جرح أو ألم حتى تتم الإصابة بالعدوى.

بقع داكنة في الرؤية

يمكن أن يكن لمرض السكري تأثير خطير على الرؤية حتى أنه يسبب العمى، ويعتبر اعتلال الشبكية بسبب مرض السكري حالة تتضرر فيها الأوعية الدموية في شبكية العين، وذلك نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفي المرحلة المبكرة من اعتلال الشبكية في مرض السكري، قد لا تكون هناك أعراض واضحة، ولكن مع تقدم الحالة تبدأ الشبكية في نمو أوعية دموية جديدة ليست قوية، وقد تنزف هذه الأوعية مما يتسبب في ظهور بقع داكنة في مجال الرؤية.

ضعف أو تنميل في جانب واحد من الجسم

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمقدار 1.5 مرة مقارنة بالأشخاص غير المصابين، وتحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر إمداد الدماغ بالدم بشكل مؤقت، وقد تشمل العلامات الأخرى للسكتة الدماغية: رؤية مزدوجة، مشكلة في الكلام، صداع، دوخة، وارتباك.

فقدان السمع

يمكن أن يؤدي ارتفاع سكر الدم أو انخفاضه باستمرار إلى تلف الأوعية الدموية في مناطق مختلفة من الجسم بما في ذلك الأذنين، وهذا الضرر يمكن أن يسبب فقدان السمع.

وضعف السمع شائع لدى مرضى السكري، ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بمقدمات مرض السكري لديهم معدل 30% من فقدان السمع، وهي نسبة أعلى من أولئك الذين لديهم مستويات السكر في الدم ضمن النطاق.

فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة

من المثير للاهتمام أن هناك صلة قوية بين مرض السكري والاكتئاب، حيث أن الاكتئاب حالة طبية تسبب الحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية حتى المفضلة منها، ويمكن أن يؤثر أيضًا على كيفية العمل وكيفية الاعتناء بالنفس وبمرض السكري.

وفي الواقع، الأشخاص المصابين بالسكري هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 2-3 مرات من الأشخاص غير المصابين.

وقد تشمل العلامات الأخرى للاكتئاب الإفراط في تناول الطعام أو عدم الرغبة في الأكل، الشعور باليأس، الشعور بالتعب الشديد، صعوبة في التركيز.

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