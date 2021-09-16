طبيب البوابة: كيف يؤثر الضوء الأزرق على بشرتك؟ وما هو تأثيره على صحتك؟ يمكن أن يؤثر العمل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة طوال اليوم على صحتك بأكثر من طريقة. أولاً، فهو يجهد عضلات يديك، ويؤدي إلى جفاف العين، ويسبب آلامًا في الرقبة ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

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علاوة على ذلك، فإن استخدام الأدوات بشكل مستمر دون أخذ قسط من الراحة يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتك العقلية ، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وسرعة الانفعال. بصرف النظر عن كل هذه الآثار الجانبية ، فإن تسليط الضوء الأزرق طوال اليوم على وجهك يمكن أن يضر بشرتك. ويمكن أن يجعلك تبدو أكبر سنا ومتعبة. جميلة البوابة ستخبرك عن مضار التكنولوجيا الرقمية لبشرتك وما يمكنك القيام به لتقليل الضرر.

طبيب البوابة: كيف يؤثر الضوء الأزرق على بشرتك؟

طبيب البوابة: كيف يؤثر الضوء الأزرق على بشرتك ؟

مشكلة الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة الكمبيوتر المحمولة

يؤدي هو الضوء المرئي عالي الطاقة (HEV) المعروف أيضًا بالضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية إلى تلف خلايا الجلد. أضواء HEV هي الأطوال الموجية ذات التردد العالي والأقصر للضوء في النطاق البنفسجي والأزرق في الطيف المرئي. يوجد الضوء الأزرق أيضًا في أشعة الشمس والضوء المنبعث من أنبوب الضوء ومصابيح LED وجميع أنواع الأدوات بما في ذلك شاشات التلفزيون والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. لكن خطر تلف خلايا الجلد من جهاز الكمبيوتر المحمول وشاشة الهاتف المحمول أعلى نظرًا لأنها قريبة من وجهك مقارنة بالآخرين.

في وقت سابق ، كان الناس قلقين بشأن الأشعة فوق البنفسجية (UV) ، وهي غير مرئية حيث يُعتقد أنها تسبب سرطان الجلد. كشفت العديد من الدراسات الآن أن الضوء الأزرق البارد قد يكون ضارًا بالجلد بنفس القدر وقد يؤدي إلى بعض الأضرار التي لا يمكن إصلاحها.

كيف يؤثر الضوء الأزرق على بشرتك؟

في السابق، كان يُعتقد أن الضوء الأزرق يمكن أن يسبب الأرق فقط ويؤثر على البصر. ولكن تم اكتشاف تأثيره على الجلد مؤخرًا. حيث تدمر الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس الحمض النووي للخلية بشكل مباشر، بينما يدمر الضوء الأزرق الكولاجين عن طريق التسبب في الإجهاد التأكسدي. عندما تمتص المواد الكيميائية الموجودة في جلدنا الضوء الأزرق، يحدث تفاعل يؤدي إلى إنتاج جزيئات الأكسجين غير المستقرة التي تضر الجلد. وتؤدي إلى ثقوب صغيرة في الكولاجين مما يجعلك تبدو أكبر سناً.

تشير الدراسات أيضًا إلى أن الضوء الأزرق يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فرط التصبغ (تغيير لون الجلد). هذه المشكلة شائعة في حالة الأشخاص ذوي البشرة المتوسطة إلى الداكنة ، بينما يظل الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة غير متأثرين نسبيًا.

طبيب البوابة: كيف يؤثر الضوء الأزرق على بشرتك؟

كيفية منع تلف الجلد؟

إن أبسط طريقة لتقليل تلف الجلد هي عن طريق الحد من كمية الضوء الأزرق المنبعثة من أجهزتك. بالنسبة لشاشات الكمبيوتر المحمول، يمكنك شراء شاشة زرقاء فاتحة يمكن أن تحد من الأشعة والأضرار التي تسببها.

بالاضافة الى ذلك ينصح باستبدال لمبات LED بالأنواع التي تنبعث منها ضوء أزرق أقل. قلل من وقت الشاشة وخذ وقت مستقطعاً عند العمل على الكمبيوتر المحمول. ضع كريم واقي من الشمس للحد من أضرار الضوء الأزرق.

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