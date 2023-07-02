البوابة - حرارة الطقس والإجازة والضيوف تعني أنك بحاجة الى طبق سريع ومنعش وبارد. نقدم لك أفضل 5 أنواع سلطة فواكه لوجبات صحية مشبعة وخفيفة خاصة في فصل الصيف الحار.
5 أفضل أنواع سلطات فواكه للصيف
1. سلطة البطيخ والفيتا: تتكون هذه السلطة المنعشة من البطيخ وجبن الفيتا والنعناع وصلصة العسل والليمون البسيطة. إنه مثالي ليوم صيفي حار.
2. سلطة التوت: تتكون هذه السلطة الصيفية الكلاسيكية من خليط التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر والعليق. يمكن إضافة شراب فواكه بسيط.
3. سلطة الفواكه مشوية: تتكون هذه السلطة الفريدة من الفواكه المشوية مثل الخوخ والأناناس والمانجو. إنها طريقة رائعة لإضافة نكهة مدخنة إلى سلطة الفواكه الخاصة بك.
4. سلطة الخوخ والموزاريلا: هذه السلطة اللذيذة مصنوعة من الخوخ وشرائح اللحم المقدد وجبن الموزاريلا وصلصة الخل البلسمي. إنها طريقة رائعة لاستخدام الخوخ الصيفي.
5. سلطة الفواكه الصيفية مع الزبادي: هذه السلطة الخفيفة والمنعشة مصنوعة من خليط الفواكه والزبادي والعسل. إنها طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الفاكهة والزبادي.
إليك وصفة سلطة فواكه صيفية مع الزبادي:
المكونات:
2 كوب من خليط التوت ، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت والعليق
1 كوب أناناس مكعبات
1/2 كوب زبادي عادي
2 ملاعق كبيرة عسل
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
أوراق نعناع طازجة للتزيين (اختياري)
تعليمات:
في وعاء كبير ، اخلطي التوت والأناناس واللبن والعسل وخلاصة الفانيليا والقرفة.
قلبيها جيداً.
يُزين بأوراق النعناع الطازجة إذا رغبت في ذلك.
قدميها على الفور أو اتركيها في الثلاجة لبضع ساعات قبل التقديم.
نصائح:
- يمكنك استخدام أي نوع تريده من الفاكهة في هذه السلطة. تشمل بعض الخيارات الجيدة الأخرى الخوخ والنكتارين والعنب والكرز.
- إذا لم يكن لديك زبادي عادي ، يمكنك استخدام الزبادي اليوناني أو حتى زبادي الفانيليا.
- يمكنك تعديل كمية العسل حسب الذوق.
- إذا كنت ترغب في إعداد السلطة في وقت مبكر ، ببساطة قم بتبريدها لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل التقديم.
- يُزين بأوراق النعناع الطازجة لإضفاء لمسة من اللون والنضارة.
بغض النظر عن ذوقك ، هناك سلطة صيفية مثالية لكل شخص. لذا كن مبدعا واستمتع!
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