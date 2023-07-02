البوابة - حرارة الطقس والإجازة والضيوف تعني أنك بحاجة الى طبق سريع ومنعش وبارد. نقدم لك أفضل 5 أنواع سلطة فواكه لوجبات صحية مشبعة وخفيفة خاصة في فصل الصيف الحار.

5 أفضل أنواع سلطات فواكه للصيف

1. سلطة البطيخ والفيتا: تتكون هذه السلطة المنعشة من البطيخ وجبن الفيتا والنعناع وصلصة العسل والليمون البسيطة. إنه مثالي ليوم صيفي حار.

2. سلطة التوت: تتكون هذه السلطة الصيفية الكلاسيكية من خليط التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر والعليق. يمكن إضافة شراب فواكه بسيط.

3. سلطة الفواكه مشوية: تتكون هذه السلطة الفريدة من الفواكه المشوية مثل الخوخ والأناناس والمانجو. إنها طريقة رائعة لإضافة نكهة مدخنة إلى سلطة الفواكه الخاصة بك.

4. سلطة الخوخ والموزاريلا: هذه السلطة اللذيذة مصنوعة من الخوخ وشرائح اللحم المقدد وجبن الموزاريلا وصلصة الخل البلسمي. إنها طريقة رائعة لاستخدام الخوخ الصيفي.

5. سلطة الفواكه الصيفية مع الزبادي: هذه السلطة الخفيفة والمنعشة مصنوعة من خليط الفواكه والزبادي والعسل. إنها طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الفاكهة والزبادي.

إليك وصفة سلطة فواكه صيفية مع الزبادي:

المكونات:

2 كوب من خليط التوت ، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت والعليق

1 كوب أناناس مكعبات

1/2 كوب زبادي عادي

2 ملاعق كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

أوراق نعناع طازجة للتزيين (اختياري)



تعليمات:

في وعاء كبير ، اخلطي التوت والأناناس واللبن والعسل وخلاصة الفانيليا والقرفة.

قلبيها جيداً.

يُزين بأوراق النعناع الطازجة إذا رغبت في ذلك.

قدميها على الفور أو اتركيها في الثلاجة لبضع ساعات قبل التقديم.



نصائح:

يمكنك استخدام أي نوع تريده من الفاكهة في هذه السلطة. تشمل بعض الخيارات الجيدة الأخرى الخوخ والنكتارين والعنب والكرز.

إذا لم يكن لديك زبادي عادي ، يمكنك استخدام الزبادي اليوناني أو حتى زبادي الفانيليا.

يمكنك تعديل كمية العسل حسب الذوق.

إذا كنت ترغب في إعداد السلطة في وقت مبكر ، ببساطة قم بتبريدها لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل التقديم.

يُزين بأوراق النعناع الطازجة لإضفاء لمسة من اللون والنضارة.

بغض النظر عن ذوقك ، هناك سلطة صيفية مثالية لكل شخص. لذا كن مبدعا واستمتع!

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