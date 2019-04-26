5 أمور تساعدك في التعامل مع غيرتك الزائدة

الثقافة الشائعة تقول إن المرأة الغيورة تعاني من مشاكل نفسية، ولكن هذا خطأ، فالغيرة هي سمة شخصية موجودة لدى بعض الناس، المهم هو عدم السماح لهذه السمة بالتحكم في حياة الشخص.



إن كنتِ زوجة غيورة، فإليكِ 5 طرق تساعدك على التعامل مع غيرتك الزائدة، وإنقاذ حياتك الزوجية منها: