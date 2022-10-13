5 أمور تسبب ابتعاد الموظفين عن مديرهم يمكن أن تكون علاقة المدراء والموظفين معقدة للغاية أو واضحة للغاية. لكن في كثير من الأحيان ، ينتهي الأمر بالموظفين إلى كره مدراءهم ، ولا يدرك مدراءهم ذلك حتى. لتجنب مثل هذا النتيجة، نقدم لك 5 مواقف تسبب الكراهية. إذا كان لديك شيء تضيفه ، فشاركه معنا في قسم التعليقات.

5 أمور تسبب ابتعاد الموظفين عن مديرهم

عدم وجود تواصل مستمر مع الموظفين

بعض المدراء يتغيبون كثيراً عن موظفيهم. ويعتقدون أن لديهم علاقة جيدة معهم ولكن عندما لا يتحدثون ولا يستمعون إلى الموظفين لفترات طويلة، سينقطع التواصل؟ عندما يكون المدير غير متوفر ، يتأثر أداء عمل الموظفين أيضًا. ويتخذون قرارات غير مناسبة لأن رئيسهم المباشر لم يستجيب في الوقت المحدد ثم يأتي التوتر والأخطاء والمعنويات المنخفضة.

5 أمور تسبب ابتعاد الموظفين عن مديرهم

عدم وضوح طبيعة العلاقة بين المدير والموظفين

إذا كان المدير غير متوفر ، فهذه مشكلة ، ولكن إذا حاولوا أن يصبحوا أصدقاءً أفضل مع الموظفين ، فإن ذلك يزيد الحيرة والارباك. لدرجة انه في بعض الأحيان يصبح الموظفون غير قادرين على التفريق بين الصديق والمدير. في اغلب الأحيان يمكن أن يسبب التشويش تخطي للحدود وافشاء لبعض الاسرار الخاصة التي من المحتمل أن تستخدم ضد الموظف لاحقاً.

5 أمور تسبب ابتعاد الموظفين عن مديرهم

عدم الكشف عن تقدم وإنجاز الموظفين

لا فائدة من العمل في أي مكان عندما لا تعرف ما إذا كنت تعمل بشكل جيد أم لا. إن بقاء الرسم البياني الوظيفي الخاص بك في الظلام من ناحية الأداء هو ما يجعل الموظفين يهربون من مكان العمل. لا يكشف العديد من الرؤساء طبيعة أداء الموظف، وأين يجب أن يعمل أكثر وما إلى ذلك.

5 أمور تسبب ابتعاد الموظفين عن مديرهم

التغييرات غير المجدية التي يقوم بها الرؤساء

التغيير أمر جيد، ولكن عندما لا تخبر موظفيك عن سبب التغيير خاصة عندما تكون الأمور تسير على ما يرام من قبل ، فإن موظفيك سيشعرون بأنك لا تقدر جهودهم ويكرهونك. الشفافية في العمل مهمة للغاية والعديد من الرؤساء يفشلون في القيام بذلك.

5 أمور تسبب ابتعاد الموظفين عن مديرهم

الانتقادات

إذا كان المدير ينتقد العمل حتى لو كان جيداً ولا يعترف بجهد الموظفين ، فأنه يجذب الكراهية الخالصة بل ويدفع موظفيه إلى ترك العمل والذهاب إلى مكان أخر يقدر هذا العمل الشاق. إنها سمة محبطة للغاية لا يدركها العديد من المدراء حتى يقوم الموظف بتقديم استقالته.

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