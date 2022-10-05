10 علامات تدل على الغيرة وكيفية إصلاحها في حين أن الأشخاص الذين يمتلكونها في كثير من الأحيان لا يعرفون انهم مصابون بها، إلا أن الغيرة كصفة تغلب على الجانب الجيد من الدماغ. الغيرة شعور غير صحي، اذا كنت تشعر بأنك تغار من شخص ما فحاول الالتزام بطرق العلاج الذاتية المذكورة ادناه أما إذا كنت تعاني من وجود شخص غيور في مكان عملك، فحاول أن تفهمه أكثر لتتجنب طاقته السلبية.

10 علامات تدل على الغيرة وكيفية إصلاحها

فيما يلي عشر علامات تدل على الغيرة:

انعدام الثقة: غالبًا ما يثق الأشخاص الغيورين في أولئك الذين يؤججون غيرتهم أو يدعمون سبب غيرتهم. بالنسبة للآخرين، هؤلاء الأشخاص غير قادرين على تنمية الشعور بالثقة. إن انعدام الثقة مع الشعور بعدم الأمان يجعل الشخص عاجزًا .

انعدام الأمن: أكبر سلاح للغيرة هو انعدام الأمن. يجعل الشخص ضعيفًا ويعطل قدرته العقلية على أن يكون واثقًا. إن عدم الأمان المرتبط بالغيرة يغرس الخوف والغضب والإحباط في الفرد .

ثقة أقل: الغيرة تستنزف الثقة في الشخص. تستحوذ الغيرة على الحيز العقلي للشخص بسهولة كبيرة عندما يفتقر إلى الثقة .

تدني احترام الذات: يفتقر الشخص المليء بالغيرة دائمًا إلى احترام الذات والثقة بالنفس .

مريب: يجد الشخص الغيور صعوبة في تصديق الآخرين. دائمًا ما يخمر شعور السلبية في أذهانهم .

مهيمن: غالبًا ما يُشاهد الأشخاص الغيورين في العلاقات ، وهم يحاولون السيطرة على شركائهم .

عصبي: من السهل جدًا إثارة غضب شخص يغار من الآخرين. مجرد ذكر أسماء معينة أمامهم يمكن أن يزعجهم .

صاحب رأي سلبي: حتى لو كانوا يعرفون الحقيقة ، يميل الأشخاص الغيورين إلى إبداء آراء سلبية عن الآخرين .

السعادة من ضيق الآخرين والعكس صحيح: في بعض النواحي ، يميل الأشخاص الذين يشعرون بالغيرة من الآخرين إلى الشعور بالسعادة عندما يواجه الآخرون انتكاسات ويصبحون غير سعداء إذا حدث لهم شيء جيد .

عدم قبول الذات: يُنظر دائمًا إلى هؤلاء الأشخاص وهم يقارنون أنفسهم بالآخرين ويوازنون إيجابياتهم وسلبياتهم مع الآخرين .

10 علامات تدل على الغيرة وكيفية إصلاحها

كيف تؤثر الغيرة عليك ؟

غالبًا ما تكون الغيرة مدرجة كأحد أسباب الخلافات والنزاعات ، فهي ضارة جدًا بطبيعتها.

إنه يثير الشعور بالنقص ، والشعور بالضياع والحرمان وكونك شخصًا أقل. يمكن أن تسبب الغيرة ضغوطًا لا داعي لها لدى الفرد وهناك فرصة أكبر لتصعيدها إلى الاكتئاب.

كما تلحق ضررًا سيئًا بالصحة العقلية للفرد مما يضر لاحقًا بالصحة الجسدية للشخص أيضًا.

10 علامات تدل على الغيرة وكيفية إصلاحها

الغيرة مقابل التنافسية

سيشعر الشخص الغيور بالسوء تجاه إنجازات صديقه ، لكن الشخص المنافس يشعر بالسوء عندما ينجز أقل .

هناك فرق رفيع بين الغيرة والتنافسية حيث يركز هذان الشخصان دائمًا على "ما لم يتم القيام به بعد ".

الشخص الغيور يرى الآخرين كمنافسين ، والشخص التنافسي يرى الآخرين كما يرى نفسه كمنافس .

كيف يمكن إصلاح الشخص الغيور؟

إذا أدركت أنك تغار من أشياء معينة ، فمن المستحسن التحدث إلى شخص ما عنها .

اجعل نفسك مشتتًا عن الشخص الذي تغار منه .

حاول أن تغذي عقلك بالإيجابية. اقرأ الكتب التي لها معنى إيجابي .

احتفظ بمجلة للاقتباسات الإيجابية والخير .

إذا لم تساعدك هذه الأشياء ، فاطلب دائمًا مشورة خبير. كلما بدأت هذا في وقت مبكر ، يمكنك التخلص منه بشكل أسرع.

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