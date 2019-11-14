5 أمور سيئة تحصل في شهر العسل

إنها ليست إجازة عادية، بل هذا شهر العسل، من المحتمل أنكِ ستقرئين حول وجهة سفرك، وتبحثين عن الرحلات الجوية والفنادق، ولكن هذا ليس وقتًا عاديًّا في حياتك، هذه هي "حياتك التخطيطية لحفل الزفاف"، وأنتِ مشغولة.

خصّصي بعض الوقت لقراءة هذه النصائح، حول أشياء لن يخبركِ عنها أحد حول شهر عسلك:

سيكون وقتًا مميزًا بشكل كبير

حتى لو كنتِ تظنين أنّ كل تلك الكليشيهات التي يقوم بها الأزواج الذين يحتضنون بعضهم في المطار، أو يمسكون بأيديهم أثناء دخول فندقهم، لا تجسدكما أنتِ وزوجكِ، لا تتفاجئي إذا وجدتِ فجأة أنكِ تتصرفين مثل الأزواج السعداء الآخرين. فأنتِ تحتفلين بحدث كبير وسعيد جدًّا عدا عن إزالة ضغوط التخطيط عن عاتقك.



قد لا تشعرين بالراحة حتى مرور يوم أو يومين

إذا كنتِ تتوقعين أن يستغرق الأمر ساعة أو ساعتين من أشعة الشمس، ومشروب مفضل ليجعلكِ تشعرين بالحيوية والتركيز على بعضكما البعض ، فقد تتفاجئين لأنّ الزفاف على الأغلب استنفدك. تعاطفي مع نفسكِ وأجّلي هذه المغامرة كرحلة الغوص أو المشي لمسافات طويلة حتى وقت لاحق في الأسبوع.



لن تشعري دائمًا وكأنه خيال رومانسي

قد تتخيّلين أنّ الرومانسية ستظل في الأجواء كل يوم. ولكن في بعض الأحيان ، فالقيام بأمور كثيرة مثل التشمّس أو ركوب الأمواج أو مشاهدة معالم المدينة قد تكون مرهقة ، ويمكن أن تحتاجوا ليلة واحدة على الأقل لعدم القيام بشيء، مثل مشاهدة برنامج تلفزيوني بلغة أجنبية وتناول طعام خدمة الغرف.



قد تحصل حوادث

كوني مستعدة لأحداث غير متوقعة وغير مرغوبة. قد لا تكون غرفتكِ في الفندق جميلة كما تبدو في الصور، قد تفوتكِ رحلة طيران أو قد تصابين بالمرض، ضعي في اعتباركِ أنّ معظم الفنادق لديها أطباء تحت الطلب للمساعدة، ومحل بيع الهدايا ، ولكن احملي معكِ بعض الأدوية المهمة والمسكّنات في حقيبتكِ فقط، تجنّبًا لأيّ حالة (ستكون أرخص بكثير من شرائها من هناك).



لن ترغبي في العودة إلى المنزل



سواء ذهبتم في عطل عديدة كزوجين، أو كانت هذه أول رحلة لكما معًا ، فإنّ العودة من شهر العسل رحلة سريعة إلى الواقع، وكل ما كنت تهملينه أثناء تخطيطكِ الزفاف، كالعمل ، والضرائب أو حتى تنظيف الحمّام سيبرز. يمكن للتخطيط لرحلتكِ المقبلة أن يخفف من الألم قليلًا ،كما يمكن للتخطيط لليلة خروج ممتعة لكما الاثنان.

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