في كل عام تحتفل الأردن في يوم 25 مايو/أيار بعيد الاستقلال الأردني والتي تستمر لمد 3 أيام، وتأتي هذه السنة هي السنة الـ 77 عام على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالقيام بتزيين السيارات بالإعلام الأردنية، واللوحات التي تعبر عن يوم الانتصار فرحاً بيوم الاستقلال الأردني، وسماع الأغاني الوطنية طوال الوقت والتي تعزز روح الوطنية والانتماء إلى هذا الوطن الغالي، ويتم أيضاً إلقاء الخطابات والكلمات التي تعبر عن الفخر والاعتزاز العظيم وأيضاً عمل فعاليات منظمة.

5 أنشطة سياحية للاحتفال في عيد الاستقلال الأردني

زيارة متحف الأردن للاحتفال في عيد الاستقلال الأردني

زيارة متحف الأردن والذي يقع في منطقة وسط البلد الجديدة في رأس العين والذي يُقدم تاريخ الأردن وتراثها الثقافي في سلسلة من المعارض ويعد متحف الأردن بمثابة مركز وطني شامل للثقافة والمعرفة وهو يعكس رؤية البلاد بطريقة تعليمية جذّابة تبدأ بماضيها وحاضرها إلى مستقبلها.

زيارة جبل القلعة للاحتفال في عيد الاستقلال الأردني

جبل القلعة أعلى تل في مدينة عمان ويصل ارتفاعه 850 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويعد جبل القلعة من أهم الأماكن السياحية في الأردن، والذي يتضمن موقع آثار عاصمة العمونيون القديمة التي تعود للعصر البرونزي، ومن أبرز آثاره المدرج الروماني الذي يحيط به جدار طوله 1700 متر والذي أعيد بناؤه عدة مرات خلال العصور القديمة.

مدينة البتراء الأثرية للاحتفال في عيد الاستقلال الأردني

مدينة البتراء الأثرية من عجائب الدنيا السبع والتي يأتي إليها الزوار من مختلف أنحاء العالم لجمالها ولونها الوردي الرائع،ويتم إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي التابع لليونسكو.

مدينة البتراء الأثرية هي عاصمة العرب الأنباط ومن أشهر المواقع الأثرية في العالم وأهم مواقع الجذب السياحي في الأردن، حيث تؤمها أفواج السياح من كل بقاع الأرض، وتقع مدينة البتراء الأثرية على مسافة 262 كيلو مترا إلى الجنوب من عمان، ومن مميزات مدينة البتراء الأثرية أنها تتمتع بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي الذي يحتوي على مزيج من الفنون المعمارية القديمة التي تنتمي إلى حضارات متنوعة وهي عبارة عن مدينة كاملة منحوتة في الصخر الوردي اللون.

زيارة وادي رم للاحتفال في عيد الاستقلال الأردني

وادي رم أو ما يسمى وادي القمر والذي يقع في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية وهي تابعة لمحافظة العقبة يبعد عنها باتجاه الشمال تقريباً 70 كيلومتراً، وتسمى وادي رم بوادي القمر لأن تضاريس المنطقة تشبه تضاريس سطح القمر، وهي من المناطق السياحية التي ياتي لها السياح بكثرة ومن مختلف أنحاء وذلك بسبب لجمال جبالها الرملية الشامخة وطبيعتها الصحراوية الخلابة.

زيارة مدينة العقبة للاحتفال في عيد الاستقلال الأردني

العقبة هي منطقة إستراتيجية والمنفذ البحري الوحيد للأردن، للعقبة حدود مع مدينة حقل في المملكة العربية السعودية عبر مركز حدود الدرة ومصر، وتشتهر العقبة أنها منطقة للغوص وبشواطئها المطلة على البحر الأحمر.

تعتبر العقبة مركزا إدارياً مهماً في منطقة أقصى جنوب الأردن ومصدر للفوسفات وبعض أنواع الصدف، وتضم العقبة الكثير من المنشآت الصناعية المهمة والمناطق التجارية الحرة، ومطار الملك حسين الدولي.

فعاليات عيد الاستقلال الأردني 2023

استعراضات وطنيَّة متنوِّعة ومسلية

تناول مأكولات أردنية مثل المنسف، المقلوبة، المسخن، الحمص والفلافل،المكمورة، قلاية البندورة.

تناول الحلويات مثل الكنافة، البقلاوة، كب كيك على شكل علم أردني، كوكيز مزين بالأعلام.

مقطوعات موسيقيَّة لموسيقات القوات المسلَّحة الأردنيَّة، الجيش العربي

عروض جوية تؤدِّيها طائرات فريق الصُّقور الملكيَّة

عروض طائرات سلاح الجوّ القوَّات المسلَّحة في مختلف أنحاء المملكة.

عروضاً وطنية فلكوريَّة ومسرحيَّة وفنيّة

فقرات ترفيهية ومسلية للأطفال مثل الرسم على الوجه، ارتداء ملابس جيشية، توزيع علم الأردن.

مسابقات الرسم والشعر والأغاني بمناسبة عيد الاستقلال الأردني

بث البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تزودنا بالمعلومات عن يوم الاستقلال الأردني.

رفع العلم الأردني على البنايات وعلى السيارات وفي جميع الأماكن.

تبادل التهاني عبر الرسائل واتس آب وانستغرام وفيسبوك.

ارتداء ملابس خاصة بالأردن أو مكتوب عليها شيء يخص الأردن.

أغلب المطاعم تعمل خصومات بمناسبة عيد الاستقلال الاردني.

ألعاب ناريَّة

عيد الاستقلال الأردني: ديانا كرزون تتألق بعباءة أردنية تراثية

كلام جميل عن عيد الاستقلال الأردني

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال الأردني 2022